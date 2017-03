Pfullendorf Landjugend wählt alten Vorstand neu

Viele Ausflüge beschäftigen die Landjugend Zell am Andelsbach ebenso wie Engagement vor Ort. Manche Mitglieder sind seit 15 Jahren dabei und wurden dafür geehrt.

Die Landjugend Zell am Andelsbach hat ihre Vorsitzenden nach einem ereignisreichen Jahr bestätigt. Jan Brucker und Alexander Haug bleiben im Amt, ebenso Schriftführer Tobias Buck, Kassierer Jens Brucker und Beisitzer Jonas Müller. Wechsel gab es dennoch: Für Stefanie Buck tritt Carolin Müller an die Stelle der Dritten Vorsitzenden und Leonie Mauz gehört nun als Beisitzerin zum Vorstand. Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Die Landjugend blickte bei ihrer Generalversammlung auf ein sehr aktives Vereinsjahr zurück. Besondere Höhepunkte waren ein Hüttenaufenthalt, ein zweitägiger Besuch bei einer befreundeten Landjugend und die Teilnahme am Sport-und-Spiel Wochenende des Bundes Badischer Landjugend, welches im Kreis Sigmaringen bei der befreundeten Landjugend Heudorf stattfand.

Ein weiterer großer Punkt im Bericht war die zweitägige Sichelhenke der Landjugend, die in diesem Jahr an beiden Tagen einen Besucherrekord verzeichnete. Das sorgte auch für einen positiven Kassenbericht des Kassierers Jens Brucker. Vorsitzender Jan Brucker äußerte sich sehr zufrieden mit seiner Truppe. Einige davon wurden für ihre langjährige Vereinsmitgliedschaft geehrt: Der Zweite Vorsitzende Alexander Haug dankte Alexander Igel, Jan Brucker, Jennifer Bosch, Mark Greinacher, Nicolai Fischer, Stefan Hangarter, Patrick Endres für zehn Jahre und Frank Längle für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft.

Der Mottschießer Ortsvorsteher Erich Greinacher war erfreut über die vielen Aktivitäten der Landjugend, bei dem alle Mitglieder trotz der Altersspanne von 16 bis 29 Jahren zusammen kommen. Ortsvorsteher Matthias Längle aus Zell schloss sich seinem Amtskollegen an. Er bedankte sich auch bei der Landjugend für ihr großes Engagement bei der Renovierung der Turnhalle Schwäblishausen, bei dem sich die Bewohner und Vereine des Ortsteils mit sehr viel Eigenleistung beteiligen.

Die Landjugend Zell am Andelsbach wurde 1949 gegründet und ist somit älter als der Badische Bund der Landjugend. Es gibt wöchentliche Gruppenstunden jeden Mittwoch um 20 Uhr, in den auch kulturelle und sportliche Aktivitäten auf dem Programm stehen.