Pfullendorf Labrador-Züchterin Sandra Sax: "Zucht ist mehr als zu vermehren"

Sandra Sax aus Pfullendorf züchtet seit 15 Jahren Labradorhunde und erzählt, was dabei zu beachten ist und welchen Aufwand das bedeutet. Der Genpool ihrer Tiere reicht bis nach Amerika.

In Sandra Sax' Wohnzimmer fiept und quiekt es, als hätte sie einen Stall voller Meerschweinchen. Tatsächlich sind es sechs Labrador-Welpen, die lautstark träumen, trinken oder in Richtung ihrer Mutter tapsen. Zwei Woche sind sie alt, noch sechs Wochen lang wird Sandra Sax sich täglich um sie kümmern. Dann kommen die Hunde zu neuen Besitzern. Sax betont: "Man muss wissen, was man macht. Zucht ist mehr, als Welpen zu vermehren." Es sei ein langer steiniger Weg und nicht jeder Hund werde dafür zugelassen.

Wer das Wohnzimmer der Züchterin in Zell am Andelsbach betritt, bemerkt zuerst die zweijährige Hündin Ivy, die Besucher schwanzwedelnd begrüßt. Dann die Wärme im Zimmer – für die Welpen muss es in den ersten Tagen ein wenig wärmer sein. Für etwas mehr als zwei Monate bestimmt eine Wurfkiste den Raum, darin liegen Chillie und ihre sechs Welpen – ein Mädchen und fünf Jungs, vier braune und zwei schwarze Tiere. Sax nennt sie liebevoll Würmchen, noch sind die Augen geschlossen.

"Es sind intensive acht Wochen", sagt die gebürtige Luxemburgerin, jeder Hund wird gefordert und gefördert. So lässt sie in der nächsten Zeit etwa extra Schüsseln fallen, damit sie lernen mit plötzlichen Geräuschen umzugehen. "Die müssen viel gesehen und erlebt haben, bis sie in eine Familie gehen." Ein typischer Labrador ist ausgeglichen, freundlich gegenüber Menschen, ist verspielt und macht nicht schlapp, wenn der Spaziergang mal länger wird. In ihm steckt auch ein Jagdhund, das Suchen und Bringen von Gegenständen entspricht seiner Natur.

Sandra Sax ist mit dem Züchten aufgewachsen: "Bevor ich richtig laufen konnte, stand ich schon im Ausstellungsring", sagt die gebürtige Luxemburgerin. Ihre Tante habe eine andere Rasse gezüchtet, für Sax standen früh Labradore als für sie ideale Rasse fest. Die Suche nach einer Hündin sei schwer gewesen – Gesundheit, Aussehen und Wesen müssen stimmen. Seit 2001 hat sie ihren eigenen Zwinger – wobei der nichts mit einem metallenen Zwinger zu tun hat, sondern als der Zuchtname zu verstehen ist. Sax hat für ihre Zucht namens Temagami Hills diverse Seminare und Prüfungen abgelegt, sie muss sich etwa in Genetik und bei Krankheiten auskennen. Außerdem werden ihre Hunde und Räume regelmäßig kontrolliert. Dafür gibt es die Mitgliedschaft im Verband des deutschen Hundewesens (VDH). Zwei Hündinnen leben ständig hier, dazu kommen ein bis zwei Würfe pro Jahr. Es gibt aber auch mal ein Jahr ohne Welpen, sie würden nicht des Geldes wegen züchten.

Ein Hund kostet mit bis zu 1600 Euro viel Geld, reich würde man aber nicht: "Wenn wir es rechnen würden, müssten wir sofort aufhören", sagt Sax. Denn für einen guten Genpool lässt sie teils Samen aus Texas einfliegen. Sie versuche, mit jedem Wurf ihr Idealbild zu erreichen. Hündin Chillie hat für einen Labrador beispielsweise recht kurze Beine, für die Zucht spielt daher unter die Höhe des Rüden eine Rolle.

Selbst wer den Hund bezahlen kann, ist nicht automatisch das richtige Herrchen oder Frauchen: "Wir suchen uns die Familien bewusst aus", sagt Sax' Partner Jochen Schmidt. Sobald Nachwuchs auf der Homepage und Zuchtverzeichnissen verkündet wird, trudeln täglich viele E-Mails ein. Fünf bis acht Familien werden dann eingeladen, dann gibt es ein Kennenlernen. "Ein Hund will schließlich wohl überlegt sein, das Haus wird zum Beispiel nie mehr so sauber sein wie vorher", sagt Sax. Wer im Hochhaus lebt oder den ganzen Tag arbeiten muss, für den sei ein Hund vermutlich weniger geeignet.

Gerade weil die Hunde für acht Wochen das Leben von Sandra Sax und Jochen Schmidt bestimmen und sie manche Nächte an der Wurfkiste verbringen, falle der Abschied schwer. "Es ist jedes Mal der gleiche Mist", sagt Schmidt. In wenigen Wochen wird es wieder so weit sein. Dann gibt es einen Abholtag und anschließend Urlaub bei der Familie, damit Mensch und Tier nicht zu lange traurig Abschied feiern.



Worauf Käufer beim Hund achten sollten

Züchterin Sandra Sax empfiehlt, sich beim jeweiligen Rasseverband über übliche Preise zu informieren. Ein Hundewelpe sollte nämlich nicht zu günstig sein – das spricht häufig für sogenannte Vermehrer, die nur auf Profit aus sind und den Muttertieren etwa nicht genügend Zeit zur Erholung lassen. Zu teuer sollte es aber auch nicht werden. Ein Labrador kostet zwischen 1200 und 1600 Euro. Gute Zucht: Der Verband für das deutsche Hundewesen (VDH) betont die Wichtigkeit des ersten Eindrucks. Mögliche Fragen: Macht die Zuchthündin einen guten Eindruck, sind die Welpen gesund, munter und angstfrei? Ist die Zuchtstätte gepflegt? Haben Hunde Familienanschluss, Auslauf und eigene Bereiche? Verantwortungsbewusste Züchter haben meist Protokolle und Zertifikate, die die Entwicklung der Tiere dokumentieren.

