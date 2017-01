Pfullendorf L 280: 74-jähriger Autofahrer missachtet Vorfahrt

Ein 74-Jähriger ist am Mittwochvormittag auf der L 280 bei Ochsenbach mit seinem Opel in den Skoda eines 35-Jährigen geprallt. Der ältere Autofahrer hatte die Vorfahrt des Skoda-Fahrers missachtet.

Ein 74-Jähriger wollte am Mittwoch, gegen 11.30 Uhr, von Ochsenbach kommend mit seinem Opel über die Freudenbergstraße die L 280 überqueren. Wie die Polizei mitteilt, war der 74-Jährige vermutlich unachtsam und missachtete die Vorfahrt eines 35-Jährigen, der mit seinem Skoda auf der L 280 in Richtung Denkingen fuhr. Die Fahrzeuge prallten ineinander, wodurch der Skoda des 35-Jährigen gedreht und gegen zwei Verkehrszeichen am Fahrbahnrand geschleudert wurde, berichtet die Polizei. Bei dem Unfall ist ein Schaden in Höhe von fast 25 000 Euro entstanden.