Pfullendorf Kuriose Prügelei in Pfullendorf endet mit Kopfplatzwunde

Weil ihm jemand aus dem Fenster Wasser auf den Kopfschüttete, erzürnte ein 21-Jähriger derart, dass ein Gerangel entstand. Die Polizei ermittelt jetzt die genauen Abläufe.

Nicht unerheblich verletzt wurde ein 21-jähriger Mann bei einer tätlichen Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr in Pfullendorf. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit.Der Mann war zusammen mit zwei Begleitern in der Schobergasse unterwegs, als ihm eigenen Angaben zufolge zwei Mal Wasser aus einem der oberen Stockwerke eines Hauses auf den Kopf geschüttet wurde. Dies erzürnte den 21-Jährigen derart, dass dieser die Haustüre eintrat.Im Hausinneren traf er dann unvermittelt auf einen 44-jährigen Bewohner, mit welchem er unmittelbar körperlich aneinander geriet. Im Verlauf des folgenden Gerangels ging unter anderem eine Glastüre zu Bruch. Sowohl der 21-Jährige als auch ein 26-jähriger Begleiter von ihm wurden von dem 44-Jährigen mit einem Topf geschlagen.Nachdem sich der Streit wieder vor das Haus auf die Straße verlagert hatte und weitere unbeteiligte Zeugen hinzukamen, ließen die Beteiligten voneinander ab und trennten sich. Der 21-Jährige musste schließlich mit einer Kopfplatzwunde und diversen Schnittverletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf dauern an.