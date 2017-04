Pfullendorf Kunstauktion für Jugendkunstschule Pfullendorf

Für eine Benefizkation der Jugendkunstschule haben viele Künstler Werke gespendet, die am 20. Mai von Auktionator Karlo Karrenbauer versteigert werden.

Was ist wohl ein Gemälde von Sigurd Lange wert und wie viele Euro bringt ein Werk der international angesehenen Künstlerin Magdalena Jetelová, die aktuell in der Nationalgalerie Prag ausstellt? Diese Fragen werden am 20. Mai bei einer besonderen Kunstauktion im ehemaligen "Müller-Markt" in der Hauptstraße beantwortet. Ab 20 Uhr schwingt dann Auktionator Karlo Karrenbauer aus Konstanz den Hammer und nimmt Gebote für Gemälde und Objekte entgegen. Die Inspiration für diese Aktion erhielt Initiator Till Schilling, seit 2016 Leiter der Kunstschule Pfullendorf, bei seinem Studium an der Kunstakademie in München, wo Studenten einmal jährlich ihre Werke für eine Auktion einreichen konnten, die dann versteigert wurden. "Ich erzielte einmal den zweithöchsten Preis für mein Objekt", erinnert sich Schilling im SÜDKURIER-Gespräch, den diese Versteigerungsatmosphäre immer faszinierte. Für seine Benefizaktion konnte er den renommierten Auktionator Karlo Karrenbauer aus Konstanz gewinnen, der die Werke der vielen Künstler an den Kunstliebhaber bringen soll, von denen Till Schilling, Werke und Objekte bekommen hat.

Der Erlös der Pfullendorfer Kunstauktion kommt der Arbeit der Kunstschule zuGute, um beispielsweise Materialien und Werkzeuge zu kaufen, aber auch um Kindern aus einkommensschwachen Familien einen Malkurs zu ermöglichen. "Wir wollen auch die Arbeit mit Flüchtlingskindern weiter finanzieren und ausbauen", hofft der Kunstschulleiter auf viele Besucher und gute Gebote. Bislang ist er mit einem solchen Projekt in Uhldingen aktiv. Er packt Staffeleien und Malutensilien ein, fährt in die dortige Flüchtlingsunterkunft und die Kinder warten schon darauf, malen zu dürfen. Dieses Projekt wird vom Land finanziert. Till Schilling plant eine solche Aktion auch in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen anzubieten. Um an weitere Fördergelder zu kommen, will der 41-Jährige im Herbst die Vollmitgliedschaft im Landesverband der Kunstschulen beantragen und es sieht gut aus. Ansonsten hofft der umtriebige Bildhauer, dass die Kunstschule noch mehr Zulauf hat, wobei sich die Zahl der Kursteilnehmer langsam aber stetig erhöht.

Objekte

Bei der Auktion am 20. Mai, 20 Uhr, im ehemaligen Müller-Markt in der Hauptstraße gibt es Werke von Sigurd Lange zu ersteigern, sowie von Gisela Franke, Andreas Bunkhofer, Lisa Kolbl-Thiele, Susanne Hackenbracht, Cornelius Hackenbracht, Till Schilling, Peter Kapitza, Margot Bauer, Dorothee Ruge und Michael Kirkegaard (Dänemark), Ivana Pinna (Spanien), Thomas Keis (Spanien) und Magdalena Jetelová, deren Kunstwerke momentan in der Nationalgalerie in Prag zu sehen sind. Interessierte können sich die Werke am 11. Mai, 19 Uhr, bei einer Vernissage vorab in aller Ruhe anschauen, bevor es am 20. Mai zur Sache geht. (siv)