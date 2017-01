Pfullendorf Kugler: "Wir können die Probleme nicht verkaufen"

Der Bürgermeister hofft auf Konsens über Investitionsschwerpunkte.

Bei der Haushaltsklausurtagung für 2017/2018 wiederholte Bürgermeister Thomas Kugler seine Einschätzung, dass er über das Ausmaß der Investitionspläne schon erschrocken sei, auch weil man nach den Großprojekten in den vergangenen Jahren eigentlich kürzertreten wollte. Aber ein Verschieben von Aufgaben wie die Klostersanierung oder Investitionen in die Feuerwehrinfrastruktur, die seit Jahren bekannt seien, bedeute keine Lösung. Andere Probleme habe man verkaufen können, nannte er den ehemaligen Knast oder das TIP-Gebäude als Beispiele. Die Ausweisung von Baugebieten, und damit die Schaffung von Wohnraum, bezeichnete Kugler als soziale Aufgabe. "Vor 2017 ist mir bange und auch 2018 sieht die Großwetterlage nicht viel schlechter aus", ist der Rathauschef optimistisch, dass die gute Entwicklung Pfullendorfs so weiter geht.