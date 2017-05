Pfullendorf Kreisstraße: 19-Jähriger überschlägt sich mehrfach mit Auto

Ein 19-Jähriger hat am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, leichte Verletzungen erlitten, als er mit seinem Renault bei Schwäblishausen von der Kreisstraße 8241 abkam und sich das Fahrzeug mehrmals im angrenzenden Feld überschlug.

Wie die Polizei mitteilt, entstand an dem Auto ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der 19-Jährige war mit einer Geschwindigkeit von circa 60 Stundenkilometer von der Landesstraße 268 in Richtung Schwäblishausen gefahren und soll plötzlich Probleme mit der Lenkung gehabt haben. Darauf war das Auto in einer leichten Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Der verletzte Fahrer konnte sich selbst aus seinem wieder auf den Rädern zum Stehen gekommenen Fahrzeug befreien.