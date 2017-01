Pfullendorf Krankenhaus Pfullendorf: Mediziner werben für Krebsvorsorge

Informationsabend über Darm- und Magenkrebs im Krankenhaus Pfullendorf, bei der Chefärzte und Pfleger Behandlungsmethoden erläutern.

Die schiere Zahl ist erschreckend. Bei etwa vier Millionen Menschen in Deutschland und etwa 6 Prozent der Bevölkerung besteht das Risiko, dass sie an Darmkrebs erkranken. Von den jährlich bis zu 70 000 Erkrankten sterben rund 25 000 Menschen. Beim Magenkrebs sterben von 15 000 Erkrankten etwa 9000.



Diese Zahlen erfuhren mehrere Dutzend Zuhörer bei einem Informationsabend über diese beiden Krebsarten in der Cafeteria des Pfullendorfer Krankenhauses. Darmkrebs ist heimtückisch, denn er entwickelt sich schier schmerzfrei im Körper. "Die Beschwerden kommen sehr spät, und wenn man Blut im Stuhl sieht, ist es zu spät", machte Chefarzt Hubert Hug deutlich. Mit Gastgeber Dr. Wilhelm Pfeffer, Dr. Gabriele Käfer vom Onkologischen Zentrum, Oberarzt Andreas Schmidt und Pfleger Michael Stecher informierte ein Expertenquintett über die Behandlung von Darm- und Magenkrebs und wiederholte mantramäßig: "Nutzen Sie die Vorsorge. Je früher wir den Krebs erkennen, desto größer sind die Heilungschancen!" Dr. Pfeffer erläuterte die Vorgehensweise bei der Darmspiegelung und machte deutlich, dass dieser Eingriff lebenswichtig sein kann und schmerzfrei verläuft, auch weil sich 90 Prozent der Patienten eine Beruhigungsspritze geben lassen. Menschen ab 55 Jahre haben einen Anspruch auf die Koloskopie, sprich Darmspiegelung, aber 30 Prozent nutzt diese Möglichkeit. Bei den Untersuchten wird bei jedem Vierten ein Polyp festgestellt, aus dem sich bei Nichtbehandlung bösartige Tumore entwickeln. Von den entdeckten Polypen werden 70 Prozent im Frühstadium entdeckt und können entfernt werden.

Stolz sind die Mediziner, dass Sigmaringen wie Tübingen, Freiburg oder Stuttgart als Onkologisches Zentrum zertifiziert ist, was das hohe Behandlungs- und Versorgungsniveau für die Patienten widerspiegelt. Rund 5000 Meldungen über Behandlungen wurden an das Krebsregister Baden-Württemberg übermittelt. Wichtig ist das Netzwerk von Ärzten und Kliniken, sodass jeder Fall umfassend bewertet wird. Die Behandlung wird bei einem "Tumorbord" festgelegt, an dem Vertreter unterschiedlicher Fachbereiche teilnehmen und sich abstimmen. So wird bei einem Magenkrebspatienten vor der Operation eine Chemotherapie angeordnet und bei einem anderem Fall gleich die Operation. Dank dieser individuellen und zielgerichteten Therapien es nach Angaben von Gabriele Käfer gelungen, die Überlebensdauer der Patienten von sechs auf 30 Monate zu erhöhen. Deutlich wurde an dem Abend, dass die Krebsbehandlung neben Operation oder Chemotherapie weitere, wichtige Facetten hat. Dazu gehören Schmerztherapie, Ernährungs- und Sozialberatung bis hin zur Hilfe der vor einem Jahr in Sigmaringen eröffneten Krebsberatungsstelle. "Wir kümmern uns um sie, egal, was sie belastet", berichtete dann Fachpfleger Stecher über den eingerichteten Service "Brückenhilfe". Durch die Unterstützung dieses Pflegeteams sowie medizinischen Weiterentwicklungen können Betroffene in ihrer Lebensumgebung bleiben und es werden ambulante wie stationäre Klinikaufenthalte vermieden. Im Anschluss zeigten die Mediziner noch Gerätschaften und Hilfsmittel wie den Postkatheter und die Pleurx-Drainage, mit der Körperflüssigkeit gesammelt wird und die Patienten mittlerweile auch selbst wechseln können.

Etliche Besucher nutzten dann die Gelegenheit, mit den Ärzten ins Gespräch zu kommen oder sich vom reichhaltig bestückten Materialientisch zu bedienen.

Die Brückenpflege an den SRH Kliniken steht für die Begleitung an Krebs erkrankter Patienten und deren Angehörigen. Sie unterstützt die Betroffenen in ihren individuellen Fragen und Gegebenheiten. Die aktuell sieben Pflegekräfte haben langjährige Erfahrung in der Betreuung von krebskranken Patienten und ihrer Angehörigen und besitzen die Weiterbildung in Palliative Care. Die Betreuung ist kostenlos, 24 Stunden am Tag und das Versorgungsgebiet ist landkreisübergreifend mit einem Radius von etwa 50 Kilometern um Sigmaringen. Kontakt ist unter Tel. 0 75 71/10024 21 oder brueckenpflege@klksig.de möglich. (siv)