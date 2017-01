Pfullendorf Krähenried: Autofahrer prallt in Schneeräumfahrzeug

Ein 47-Jähriger ist am Donnerstagmorgen mit seinem VW beim Überholen in ein Schneeräumfahrzeug gekracht.

Der Fahrer eines Schneeräumfahrzeugs ist am Donnerstagmorgen, gegen 8.20 Uhr, in Krähenried von der L 268 nach links in die K 8233 abgebogen. Wie die Polizei mitteilt, überholte ein 47-Jähriger mit seinem VW das Schneeräumfahrzeug und prallte diesem in die Fahrerseite. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall ist nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 10 000 Euro entstanden.