Das Pflegenetzwerk Landkreis Sigmaringen, der Spitalfonds Pfullendorf und Verein "Miteinander in Pfullendorf" organisieren eine kostenlose Fortbildung für Nachbarschaftshilfen zur Qualifizierung von Demenzbegleitern.

"Ambulante Pflege vor stationärer Pflege", hat sich der Gesetzgeber auf die Fahnen geschrieben, um dem Wunsch vieler älterer Menschen gerecht zu werden, auch bei Pflegebedürftigkeit möglichst lange in der gewohnten Umgebung zu verbleiben. Unterstützung bei der Betreuung Demenzerkrankter könnten entsprechend geschulte Helfer in Nachbarschaftshilfen leisten und so haben das Pflegenetzwerk Landkreis Sigmaringen, die Spitalpflege und der Verein "Miteinander Bürgerhilfe in Pfullendorf" einen Kurs organisiert, um Helfer für den Umgang mit Demenzkranken zu qualifizieren. Bei einem Pressegespräch erläuterten Pflegedienstchefin Sabine Jehle, Einrichtungsleiter Wolfgang Scheitler und Hermann Billmann, Beisitzer im Verein Füreinander, die Beweggründe und Inhalte dieser Kooperation.

"Die Helfer müssen sich auf verschiedenartigste Persönlichkeiten einstellen und ein Grundverständnis für die Erkankungen entwickeln", sieht Jehle in der positiven Annahme des veränderten Verhaltens von Demenzerkrankten den entscheidenden Schlüssel bei der Betreuung dieser schwierigen Klientel. Die Kursteilnehmer erhalten theoretisches Wissen über die Demenz, die Erlebniswelt der Erkrankten bis hin zum kommunikativen Umgang mit den Betroffenen. "Der Kurs wird von der AOK Bodensee-Oberschwaben bezahlt und ist für die Teilnehmer kostenlos", ergänzte Jehle, dass die erfolgreichen Absolventen ein Zertifikat erhalten. Anbieten dürfen diese stundenweise Unterstützung nur anerkannte Nachbarschaftsvereine und für jeden Betroffenen gibt es dafür von der Pflegekasse monatlich bis zu 125 Euro. Zusätzlich können je nach Pflegegrad auch Sachleistungen in Anspruch genommen werden.

Für den vor zwei Jahren gegründeten Verein "Miteinander Bürgerhilfe" bietet die Demenzbegleitung ein hervorragendes Einsatzfeld für ihre Helfer, erläuterte Hermann Billmann. Aktuell hat der Verein 53 Mitglieder und es sind 20 Helfer gelistet, wovon die Hälfte im Einsatz ist. Im vergangenen Jahr leisteten sie 560 Einsatzstunden. "Das muss wachsen", ergänzte Billmann, dass der Verein die Arbeitsstunde mit elf Euro abrechne, wobei der Helfer den Mindestlohn erhält. Mit dem Differenzbetrag wird unter anderem die organisatorische Arbeit finanziert. Nicht für jede Betreuungstätigkeit bedürfe es einer ausgebildeten Fachkraft, sieht Pflegeheimleiter Scheitler die Demenzbegleiter als wichtiges und kostengünstiges Ergänzungsangebot. "Die Behandlungspflege übernehmen die Profis und die Betreuung die Helfer vom Nachbarschaftsverein", bringt er die Arbeitsteilung auf den Punkt.

Bis 31. Dezember 2018 müssen die Nachbarschaftsvereine ihre potenziellen Demenzbegleiter schulen, ansonsten können sie dieses Angebot nicht offerieren, wobei der Bedarf stetig wächst. "Für Baden-Württemberg werden bis zum Jahr 2030 mehr als 400 000 Pflegebedürftige prognostiziert", weist Heimleiter Scheitler auf das fehlende Personal und die schwieriger werdende Suche nach Auszubildenden hin. Wenn alle Schüler auf das Gymnasium gehen, später ein Studium absolvierten, gebe es für Pflegeeinrichtungen oder Handwerksbetriebe keine Bewerber mehr, mahnte Scheitler, dass sich die gesellschaftliche Wertigkeit des Pflegeberufes erhöhen müsse.

Kursinformationen

Die Qualifizierungsmaßnahme umfasst 32 Stunden je 45 Minuten und findet mittwochs (18 bis 21 Uhr) sowie samstags (10.30 bis 15 Uhr) in der Spitalpflege statt. Der Kurs startet am 19. April und endet am 13. Mai. Dabei wird unter anderem ein Basiswissen über Krankheitsbilder und Behandlungsformen von Demenz sowie ein Basiswissen zur Pflege vermittelt. Informiert wird über die Erlebniswelt von Demenzkranken und es wird eine Einrichtung besucht. Schriftliche Anmeldung per Mail bei corinna.brachat@spitalpflege.de und sabine.jehle@spitalpflege.de