Pfullendorf Kooperation zwischen dem SC Pfullendorf und dem FC Aramäer

Sieben Spieler des neu gegründeten aramäischen Fußballvereins wechseln zum Sportclub Pfullendorf. Mit dem SV Denkingen und dem TSV Aach-Linz sollen weitere Kooperationsverträge abgeschlossen werden.

Die Gründung des FC Aramäer im vergangenen Jahr sorgte in der heimischen Fußballszene für einige Aufregung. Nun hilft der neue Verein mit, die schwierige Personalsituation beim SC Pfullendorf zu beheben. Nach dem Abstieg der ersten SCP-Truppe in die Landesliga und dem F-Team in die Kreisliga A, herrschte vornehmlich bei der zweiten Garnitur Spielermangel. So kontaktierten die SCP-Verantwortlichen den Vorsitzenden des FC Aramäer, Corc Taraca, und man einigte sich auf eine Kooperation der Vereine. "Wir haben 30 Spieler, wobei wir die guten Kicker für den Start in der Kreisliga C nicht benötigen", erläuterte Taraca nun bei einem Pressegespräch im "Stadionrestaurant", dass sieben Spieler nun zum SCP wechseln. Sollten Kaspar Abdulahad, Josef Kükler, Patrick Kakus, Georg Sagur, Abraham und Hermes Kanoun sowie Stefan Sakru gut genug sein, könnten sie auch in der "Ersten" mitspielen, ansonsten verstärken sie den Kader des Reserveteams. "Von den Jungs sind fast alle in Pfullendorf geboren. Wir sind alle Pfullendorfer", machte Corc Taraca deutlich, das es ihm eine Herzensangelegenheit war, dem SCP zu helfen. Quasi als Gegenleistung kann der FC Aramäer die Infrastruktur des SCP wie Kabinen oder Büroequipment für den Spielbetrieb nutzen, ergänzte der sportliche Leiter Robert Hermanutz.

Für SCP-Präsident Jobst Florus ist die Kooperation zwischen den Vereinen ein weiterer Meilenstein im gemeinschaftlichen Miteinander aller Pfullendorfer Fußballclubs, zu denen auch der Türksport Pfullendorf sowie der SV Denkingen und der TSV Aach-Linz gehören, mit denen man gleichfalls Kooperationsverträge abschließen will, zu denen auch der ablösefreie Spielerwechsel gehört.

Das ehemalige Förderteam (F-Team) wird nach Angaben von Hermanutz künftig als zweite Mannschaft des SCP in der Kreisliga A antreten und der FC Aramäer startet in der Kreisliga C. Die Aramäer trainieren zwei Mal wöchentlich auf dem Sportplatz in Schwäblishausen und während der Winterzeit einmal pro Woche auf dem Kunstrasenplatz, wo im Wechsel mit Türksport Pfullendorf auch die Rundenspiele ausgetragen werden.