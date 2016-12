Pfullendorf-Großstadelhofen Konzert der Linzgau Stubenmusik: Warme Klänge im grimmigen Nebelgrau

Ein anrührendes Konzert der Linzgau Stubenmusik gab es am vierten Advent in der "hoimeligen" Kapelle St. Martin in Großstadelhofen.

Kaum einen passenderen Ort hätte die Linzgau Stubenmusik für ihre berührenden, besinnlichen Klänge aus dem Voralpenland wählen können als die Kapelle St. Martin in Großstadelhofen mit ihrer "hoimeligen" Atmosphäre. Während draußen der Ort den gesamten vierten Adventssonntag über in ein grimmiges Nebelgrau getaucht blieb, hüllte drinnen in diesem kleinen, aber feinen sakralen Kleinod der Pfullendorfer Ortschaft die unverfälschte Volksmusik die Zuhörer wie in einen wohlig-warmen Mantel ein. „Es mag net finster wern“ – dieses Musikstück drückte aus, was sich die Gäste in der Kapelle wünschten, denn mit dem Einbruch der Dunkelheit war scheinbar viel zu schnell auch das wunderbare Konzert schon wieder zu Ende.

Es klingt nach Zuhause, Behaglichkeit, Geborgenheit und auch nach Weihnachten, wenn Herbert Heffner am Hackbrett, Ingeborg und Josef Metzler an den Zithern, Idis Mark an der Harfe und Edeltraud Krapf an der Gitarre gemeinsam Musik machen. Harmonisch fügt sich alles zusammen. Dass die versierten, hoch konzentriert agierenden Instrumentalisten schon seit 20 Jahren miteinander musizieren und deshalb perfekt aufeinander abgestimmt sind, ist in jedem Lied spürbar – vom weich dahin fließenden „Engel des Herren“ bis zum unverschnörkelten, klaren „Bauernmenuett“.

Gespielt werden am Sonntag vor allem vertonte Titel aus Ludwig Thomas „Heilige Nacht“. Ingeborg Metzler liest auch eine Passage aus diesem über 100 Jahre alten Werk vor. Die feine Lyrik Rainer Maria Rilkes hat sich Harfenistin Idis Mark ausgesucht. Im Gedicht "Advent" lässt sie die Tanne "der einen Nacht der Herrlichkeit" entgegenwachsen. Und Herbert Heffner trägt den Zuhörern die anrührende Geschichte vom struppigen kleinen Esel vor, der das Jesuskind tragen darf und damit den Neid des prächtigen Schimmels erweckt.

Dass das Repertoire der Linzgau Stubenmusik auch Werke jenseits des Voralpenlands umfasst, zeigen die Musiker beim letzten Stück, dem wunderbaren israelischen Abendlied "Erev Ba". Am Ende gibt es viel Applaus für die fünf Künstler und die begeisterten Zuhörer lassen ihre Stubenmusik nicht ohne eine Zugabe gehen.