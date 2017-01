Pfullendorf Klostersanierung wird fortgesetzt  Gemeinderat plant Gebührenerhöhungen

Die Beratungen über den Doppelhaushalt 2017/2018 laufen. Der Gemeinderat plant etliche Gebührenerhöhungen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Frohe Kunde hatte Kämmerer Michael Traub zu Beginn der gestrigen ganztägigen Gemeinderatssitzung zum Doppelhaushalt 2017/2018 parat, als er erklärte, dass sich der Verwaltungshaushalt dank Mehreinnahmen und weniger Ausgaben um eine Million Euro verbessert, sodass die geplante Kreditaufnahme von sieben auf sechs Millionen Euro reduziert wird. Als „Losung“ für das Gremium gab der Kämmerer eine Darlehenssumme von vier Millionen Euro vor. Nach siebenstündiger Beratung wurde deutlich, dass dieses Ziel mit etwa 5,5 Millionen Euro, die man für viele Projekte benötigt, deutlich verfehlt wird.

Eine Grundsatzdebatte entspann sich über die Fortsetzung der Sanierung des Dominikanerinnenklosters, wo bislang 1,9 Millionen Euro für die statische Ertüchtigung verbaut wurden. Um den Gebäudekomplex bautechnisch fertigzustellen, inklusive des Aufzuges, und in der Gesamtheit wieder nutzen zu können, müssen nochmals 3,3 Millionen Euro investiert werden. Dafür kalkuliert man mit einem 50-prozentigen Zuschuss aus dem Sanierungsprogramm des Landes, wobei die Maßnahme bis 2019 fertig sein muss. „Die Signale aus dem Regierungspräsidium sind positiv“, erklärte Bürgermeister Thomas Kugler, machte aber klar, dass ohne den Zuschuss die Baumaßnahme nicht zu verwirklichen ist.

Kämmerer Traub fügte als zweite Bedingung hinzu, dass die Kommunalaufsicht die Kreditaufnahme der Stadt genehmigen muss, sonst ist das ganze Vorhaben obsolet. Mit klarer Mehrheit billigte das Gremium die Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme. „Die 3,3 Millionen Euro sind gesetzt. Es gibt keinen Cent mehr“, machte Traub klar. Gebaut werden soll auch der Kindergarten im Roßlauf, als Ersatz für den Stadtgartenkindergarten, wobei die Bausumme um 0,5 auf drei Millionen Euro gedeckelt. wurde. Der Neubau des evangelischen Kindertagheimes soll binnen fünf Jahren realisiert werden, wobei der 70-prozentige Zuschuss der Stadt sich verringert, da der Roßlauf-Kindergarten auch günstiger gebaut wird. Die Fußballvereine und die Schulen dürfen sich über einen Kunstrasenplatz freuen und auch die Sanierung des Stadiongebäudes soll in Angriff genommen werden.

Die Sanierung des Sportplatzes und des Parkplatzes der Sechslindenschule, die 800 000 Euro gekostet hätte, wurde als nicht notwendig eingestuft. Bei der Diskussion über die Positionen des Verwaltungshaushaltes wurde deutlich, dass auf die Bürger Gebührenerhöhungen zukommen. Bei den Kindergärten beträgt der Elternanteil an den Kosten derzeit 16 Prozent, wobei 20 Prozent angestrebt werden. Bei den Friedhofsgebühren wird es neue Preise geben und bei den Seepark-Parkplätzen wird eine Einnahmeverdoppelung auf jährlich 70 000 Euro angepeilt. In der städtischen Musikschule liefen in den vergangenen Jahren Verluste auf, die nun durch eine einmalige Zuschusserhöhung um 100 000 Euro getilgt werden.

Bei der Gebührenfestsetzung suche man einen „goldenen Mittelweg“ machte Rathauschef Kugler deutlich. Einig war sich dass Gremium, das 2017 und 2018 jeweils ein neuer „Blitzer“ gekauft wird, wobei es noch keine Standorte gibt. Ortsvorsteher Emil Gabele aus Aach-Linz erinnerte an eine Unterschriftenliste der Anwohner der Stockacher Straße und sein Ortskollege Karl Abt aus Denkingen an die Belange der Römerstraße. Verschoben wird der im Feuerwehrbedarfsplan aufgeführte Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Schwäblishausen auf unbestimmte Zeit, der mit 1,1 Millionen Euro für 2019/2020 aufgeführt war. Der SÜDKURIER wird noch berichten.

Wichtige Vorhaben

Die Sanierung der Tartarnbahn im ­Stadion mit 240 000 Euro soll frühestens 2020 stattfinden, wobei nötige Reparaturen erledigt werden. Der Eigenbetrieb „Seepark“ muss den für 2020 geplanten städtischen Verlustzuschuss von 0,5 Millionen Euro über ein Darlehen kompensieren. Für die Gestaltung beim Stadtaufgang beim „Alten Spital“ werden 2018 530 000 Euro bereitgestellt. Für den Ausbau der Breitbandversorgung stehen 2017/2018 0,5 Millionen Euro zur Verfügung, wobei es hier einen 50-prozentigen Zuschuss gibt. Der Verkauf des alten Rathauses Otterswang soll 65 000 Euro bringen. (siv)