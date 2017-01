Pfullendorf Kleiner Geldsegen für die Helfer

Das Adventskonzert erbrachte 1150 Euro. Der Erlös geht an die Notfallseelsorge Sigmaringen.

Pfullendorf (ror) Es war in der Vorweihnachtszeit in der Kirche St. Martin in Aach-Linz. Hier hatten sich am 4. Dezember sechs Musikergruppen zu einem gemeinsamen Adventskonzert zusammengefunden. An dem Benefizkonzert beteiligten sich das Akkordeon-Orchester Aach-Linz, das Bläserquintett Linzgau Brass, die beiden Kirchenchöre aus Aach-Linz und Thalheim, das Saxofonquartett des Musikvereins Aach-Linz und der Jugendchor A cappella. An diesem Abend musizierten die Gruppen unentgeltlich und es wurde auch kein Eintritt verlangt.

Vielmehr baten die Veranstalter die rund 200 Gäste, für einen guten Zweck zu spenden. Der gesamte Erlös des Konzerts sollte für die Notfallseelsorge in Sigmaringen gespendet werden. Pfarrer Edwin Müller war als Sprecher der Notfallseelsorge Sigmaringen an diesem Konzertabend zugegen. Er schilderte die Geburtsstunden dieser Einrichtung, bis hin zu den rund 200 Einsätzen, die Jahr für Jahr geleistet werden müssen. Er bedankte sich bereits im Vorfeld dafür, dass die Spendenerlöse dieses Konzerts der Notfallseelsorge zufließen sollen.

"Zwar ist die Arbeit der Notfallseelsorge eine ehrenamtliche Tätigkeit, aber eben auch keine kostenlose Einrichtung", erläuterte der Pfarrer bei der Scheckübergabe im Pfarrheim in Aach-Linz. So müssen die Helfer zum Beispiel ihre Uniformen aus eigener Tasche bezahlen, schilderte er weiter die Situation bei der Notfallseelsorge. Da kommt natürlich dieser Scheck über 1150 Euro gerade recht. Dieser Betrag ist über die Spendenfreudigkeit der Kirchenbesucher in Aach-Linz zusammengekommen.

Den Organisatoren des Konzerts war es wichtig, dass die Spenden einem guten Zweck innerhalb der Region zugutekommen. "Da macht das Musizieren doppelt so viel Spaß", meinte Josef Hämmerle ergänzend. Geplant ist, soviel wurde bereits verraten, auch für dieses Jahr wieder ein Benefizkonzert. Dies wird dann allerdings zur Abwechslung voraussichtlich in Thalheim aufgeführt werden.