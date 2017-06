Pfullendorf Kirchenchor St. Jakobus Pfullendorf wählt neuen Vorstand

Erika Geiger-Miller und Michael Zoller treten als Vorsitzuende die Nachfolge von Maria Rebholz an

Nach einer musikalischen Andacht in Maria Schray versammelten sich die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors St. Jakobus im Deutschen Kaiser zur Mitgliederversammlung, teilt der Kirchenchor mit. Erika Geiger-Miller und Michael Zoller wurden zu neuen Vorsitzenden gewählt.

Die langjährige Vorsitzende Maria Rebholz dankte der Chorleiterin Dina Trost für ihren unermüdlichen Einsatz in den vergangenen zwei Jahre. Dina Trost schloss sich mit einem Rückblick auf die musikalischen Höhepunkte der letzten Zeit an, wie zum Beispiel das Adventssingen in Zusammenarbeit mit dem Staufergymnasium oder die Aufführung der „Missa Festiva“ von Hubert Zaindl mit Orchesterbegleitung beim Patrozinium. Im Chor singen momentan 29 Sänger, berichtete Schriftführerin Monika Schatton. Gabriele Matt konnte als Schatzmeisterin des Chores eine tadellos geführte Chorkasse vorweisen und wurde durch Bernhard Rittinger entlastet. Für 40 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor wurde Monika Buck aus Magenbuch geehrt. Außerdem erhielten Gabriele Matt für 25 Jahre, Marianne Grießhaber für 25 Jahre sowie Alois Nentwig und Walter Fleischhauer für zehn Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor eine Urkunde vom Cäcilienverband der Erzdiözese Freiburg.

Maria Strobel wurde, nachdem sie 30 Jahre mit ihrer Altstimme den Chor unterstützt hat, ebenfalls mit einem Blumenpräsent verabschiedet. Pfarrer Dias Mertola richtete Worte des Dankes an die Sänger, die Chorleiterin Dina Trost und die Vorsitzende Maria Rebholz, die nach fast 25 Jahren ihr Amt nicht mehr weiter ausüben mochte. Bei den Wahlen wurden Erika Geiger-Miller und Michael Zoller zu neuen Vorsitzenden gewählt. Beisitzer sind Bernhard Rittinger und Gabriele Matt. Monika Schatton bleibt Schriftführerin. Als neue Schatzmeisterin übernahm Ulrike Mewes das Amt von ihrer Vorgängerin Gabriele Matt. Weitere Themen des Abends waren die Werbung neuer Mitglieder und die Suche einem neuen Chorleiter. Grund: Die Nachfolge von Dina Trost, die spätestens zum Ende des Jahres die Chorarbeit aus gesundheitlichen Gründen aufgeben möchte, ist noch ungeklärt.

Der Kirchenchor probt immer dienstags, um 20 Uhr in der Kirche. Die nächste Probe ist am Dienstag, 20. Juni. Interessierte sind jederzeit willkommen. Für Rückfragen stehen Erika Geiger-Miller, Telefon 0 75 52/1474, und Michael Zoller, Telefon 0 75 52/7616, zur Verfügung. Der nächste Auftritt wird beim Patrozinium St. Jakobus am Sonntag, 23. Juli, unter anderem mit der „Missa Festiva“ von Hubert Zaindl sein.