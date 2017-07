Pfullendorf Kindertagheim-Projekt: Kleine Entdecker auf Luthers Spuren

Zum Reformationsjubiläum haben sich Vorschüler im Evangelischen Kindertagheim Pfullendorf über das Leben und Wirken von Martin Luther informiert und dabei eigene Thesen an die Kindergartentüre geschlagen, Lutherrosen gebacken oder Lieder gesungen. Anschließend konnten sie ihren Eltern die Unterschiede der Konfessionen erklären.

Auf eine spannende Expedition auf den Spuren Martin Luthers haben sich kleine Bibelentdecker, allesamt Vorschüler im Evangelischen Kindertagheim Pfullendorf, gemacht. Dabei haben die Mädchen und Jungen ihre ganz eigenen 21 Thesen an die Kindergartentüre „geschlagen“, die zum Beispiel „Man darf nicht schubsen“ und „Papa soll früher da sein“ lauten. Sie haben der Lutherrose mit bunten Farben ein neues Outfit verpasst und sie als selbst gebackenes süßes Stückchen kurzerhand weggeknuspert. Dass Kirche nicht gleich Kirche ist, stand nach einer Exkursion in die Christus- und St. Jakobus-Kirche fest. Und dass sich die lateinische Sprache ganz schön fremd anhört, haben die staunenden Zuhörer beim Vorlesen gehört. Als krönenden Abschluss durften die Bibelentdecker unter Führung von Gundela Billmann die Meersburger Bibelgalerie erkunden. Mit einer rekonstruierten Gutenberg-Druckerpresse selbst Schriften herzustellen, war für die Kinder einer der Höhepunkte des insgesamt zweiwöchigen Projekts.

„Spannend, was in der Zeit rund um die Reformation vor 500 Jahren so alles passiert ist!“, waren sich die Vorschüler einig. Das auf den ersten Blick eher trockene Thema rund um Kirchenspaltung, theologische Diskurse und Thesen hatten Kindergartenleiterin Heike Heilig und ihr Team mit Mal- und Bastelaktionen, viel Musik, Backen, spannend vermittelten Fakten, Geschichten rund um Leben und Wirken Martin Luthers sowie interessanten Exkursionen so bunt und unterhaltsam aufbereitet, dass das Eintauchen in das 15. und 16. Jahrhundert den Mädchen und Jungen richtig Freude bereitete.

Das wird auch bei der Abschlusspräsentation deutlich, als die Kinder, laut ihre Hymnen „Wir sind Bibelentdecker“ und „Komm, wir gehen in die Kirche“ schmetternd, die staunenden Eltern über die Unterschiede der Konfessionen aufklären. „In der katholischen Kirche gibt es viel mehr Gold“, erklärt Cayenne. Und Sofia hat bemerkt, dass es in der Christuskirche keinen Beichtstuhl gibt. Toni präsentiert das evangelische Gesangbuch, Jason die selbst gebackenen Lutherrosen. Beeindruckt hat die Kinder, dass zu Martin Luthers Zeiten Mädchen nicht in die Schule gehen durften. Schnell kam die Frage auf, wie die Mädels dann ihre Kochrezepte lesen konnten. Und auch die Geschichte vom Gewitter, in dem Luther angstvoll die Heilige Anna anruft – nicht mit dem Handy! -, um sich später die Haare abschneiden zu lassen und Mönch zu werden, hört sich aus dem Kindermund wie ein kleiner Krimi an. Wartburg, Bibelübersetzung, Lutherrose und Ablasshandel – für die Vorschüler im Kindertagheim sind das im Jubiläumsjahr der Reformation keine Fremdworte mehr. „Bei den Kindern ist so viel hängen geblieben“, freuen sich die federführend am Projekt beteiligten Erzieherinnen Silke Strüber und Martina Willibald. „Und sie wissen jetzt auch, warum es in diesem Jahr einen Extra-Feiertag am 31. Oktober gibt – am Reformationstag, nicht wegen Halloween“, ergänzt Heike Heilig schmunzelnd.

Ihre Erinnerungsstücke an zwei spannende Wochen, wie die bunt bemalte Lutherrose und einige Fotocollagen, haben die Vorschüler in einer selbst gestalteten Schatzkiste aufbewahrt. Diese enthält auch die schönste Wahrheit, die Martin Luther allen Kindern dieser Welt hinterlassen hat: „Gott liebt Dich, so wie Du bist!“ Diesen Schatz kann den Mädchen und Jungen niemand wegnehmen.

