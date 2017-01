Pfullendorf Kalte Witterung fördert Viruserkrankungen

Patienten leiden im Moment an Erkältungen und Grippe – und die Zahl der Krankheitsfälle könnte noch ansteigen. Denn Menschenansammlungen zur Fasnet und stabile Kälte begünstigen Virusinfektionen.

Es herrscht ein Kommen und Gehen in der Praxis von Jürgen Winter, Facharzt für Allgemeinmedizin. Die Patienten bringen im Moment vor allem Erkältungen und die Grippe mit in seine Sprechstunde. Von einer Grippewelle will der Mediziner aber noch nicht sprechen. "Ich bin seit 25 Jahren in der Hausarztmedizin tätig. Ich persönlich sehe es nicht schlimmer als in den Jahren zuvor", sagt Winter. Das sei allerdings nur der derzeitige Zustand, betont er. Zwei Faktoren können sich Winter zufolge in den kommenden Wochen signifikant auf die Zahl der Krankheitsfälle auswirken: "Ansammlungen von Menschen bei der Fasnet fördern Erkrankungen." Außerdem würden Erkältungen und die Grippe von stabiler Kälte begünstigt. "Der Januar 2016 war milder. Da waren es einige Fälle weniger", so Winter. Dann sei es richtig kalt geworden und "hier in der Praxis ist es explodiert", erinnert er sich.

Fest mit einer Zunahme der Grippefälle rechnet das Gesundheitsamt im Kreis Sigmaringen. "Wir erwarten auch in diesem Jahr noch eine Zunahme der Fälle. Meistens erreicht die Grippewelle in den Monaten Februar und März ihren Höhepunkt", sagt Ulrike Hart, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Gesundheit im Landratsamt. Drei Grippefälle wurden in diesem Jahr im Kreis Sigmaringen bislang an das Gesundheitsamt gemeldet. 2016 waren es insgesamt 32 und im Jahr zuvor 61. Voraussetzung für eine Meldung ist eine Laboruntersuchung. Repräsentativ sind die Zahlen daher nicht für den tatsächlichen Krankenstand. Denn: Laborärzte müssen dem Gesundheitsamt Nachweise von Influenzaviren zwar melden, aber nicht jede Infektion wird mit einem Test nachgewiesen.

"Somit werden Influenzaerkrankungen, die von den Ärzten durch klinische Untersuchung ohne Laboruntersuchung diagnostiziert werden, in der Statistik des Fachbereichs Gesundheit Sigmaringen nicht erfasst", erklärt Ulrike Hart. Dennoch sind die Zahlen Indikator für besonders starke Jahre. So wie 2015. Allgemeinmediziner Jürgen Winter verlässt sich bei der Diagnose auf seine Erfahrung, die Symptome und klinische Untersuchung der Patienten. Erkältungen und die Grippe lassen sich in der Regel deutlich voneinander abgrenzen.

"Bei einer Erkältung hat der Patient auch mal 38 Grad Fieber", sagt Jürgen Winter. Im Falle einer Grippe sei aber noch höheres Fieber möglich. Der Krankheitsbeginn sei plötzlich. "Der Patient hat bei der Influenza ein starkes Krankheitsgefühl, massive Heiserkeit und Halsschmerzen", beschreibt Winter die schweren Symptome. Zudem sehen Grippe-Patienten äußerlich mitgenommen aus, so Winter. Vor allem um die Augen. Einige fühlten sich sogar so schlecht, dass sie nicht in die Praxis kommen könnten. Dann muss der Pfullendorfer Hausarzt in den Außeneinsatz. "Bei einer Erkältung handelt es sich dagegen um eine milder verlaufende Infektion. Meist sind nur die Schleimhäute der Nasen und Nebenhöhlen, Hals und Bronchien betroffen", sagt Ulrike Hart vom Fachbereich.

Was hilft im Krankheitsfall?

"Ruhe ist ein guter Heiler", sagt Jürgen Winter, Allgemeinmediziner in Pfullendorf. "Viel trinken und Schleimhäute feucht halten", so Winter, um die symptomatische Therapie zu unterstützen. Antibiotika helfen bei einer Grippe nicht. "Nur wenn es infolge der Schwächung des Immunsystems durch die Virusgrippe zu einer zusätzlichen, behandlungsbedürftigen bakteriellen Erkrankung kommt, müssen Antibiotika zum Einsatz kommen", sagt Ulrike Hart, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Gesundheit im Landratsamt. Eine Grippeimpfung sei auch zum jetzigen Zeitpunkt noch sinnvoll. "Das Risiko einer Grippeerkrankung lässt sich durch die Impfung herabsetzen", so Hart. Wichtig sei, das Ansteckungsrisiko durch Hygienemaßnahmen zu vermindern.