Pfullendorf Kabarettist Bruno Jonas vergnügt mit Scharfsinn in der Stadthalle

Der bekannte Kabarettist Bruno Jonas zog viele Freunde des politischen Kabaretts in die Pfullendorfer Stadthalle.

Sie vergnügten sich mit Jonas' scharfsinnigem Blick auf die Gesellschaft, auf die Parteienlandschaft sowie auf die Politiker im eigenen Land. Und natürlich nahm er die Präsidenten von Amerika, Russland und der Türkei ins Visier. Der Kabarettist hinterfragte ebenso den tagtäglichen Medienkonsum, das Eigenleben der Daten im Netz, wie die "eine Cloud von der anderen Cloud klaut", und empfahl, dass wir nur noch in Gänsefüßchen sprechen sollten, um keinen zu diffamieren. Er bot ein Programm nicht nur zum Konsumieren, sondern gab genügend Impulse, um über eigenes Verhalten zu reflektieren.

Es sei ja Fastenzeit, da wollte er es handhaben wie die Politiker und geistig abnehmen, erklärte der Kabarettist Bruno Jonas. Teilweise sei ihm das gelungen. Komme einer wie Martin Schulz im Fernsehen, dann zappe er ihn wortlos ganz schnell weg. "Bei Erdogan klappt das Wortfasten gar nicht", echauffiert er sich, da müsse er einfach losbrüllen.

Während Martin Schulz sich mit konkreten Programmen vornehm zurückhalte und seinen Ruf nach sozialer Gerechtigkeit als geradezu revolutionär verkaufe, täten sich die Grünen immer stärker mit apokalyptischen Themen hervor. "Irgendwann müssen wir für die auch noch Religionssteuer bezahlen", regte sich der Kabarettist auf. Der Anton Hofreiter habe sogar das Zeug zum Erlöser.

Viele Lacher erhielt Jonas auch, als er mit amerikanischem Slang, die innovativen Funktionen einer i-Watch erklärte, der digitalen Uhr, die alle Werte unseres Körpers aufzeichnet, sammelt und mit anderen verknüpft. "Der Vorteil ist, du erfährst, wenn du gleich einen Herzinfarkt bekommst", beschrieb er. Wenn dann die Pulslinie nur noch ein Strich sei und die i-Watch meldet: "It's over now", wenn es also vorbei ist, dann könne sich der Notarzt die Wiederbelebungsversuche gleich ersparen. Ebenso melde sich die i-Watch, wenn die Blase zu zwei Drittel gefüllt sei. "Und dann hast du meist keine Toilette in der Nähe", erzählt der Kabarettist. In diesem Fall melde sich unaufgefordert Google-Earth und zeige alle Toiletten in der Nähe an – auch geeignete Bäume.

"Allmählich brauche ich eine Namens-App", erklärte Jonas, denn in seinem Hirn habe er noch die "original version", die Originalversion seiner Hirnzellen, die eben mit dem Alter manches vergessen können. Mit einer Namens App könne man das Smartphone vor das Gesicht des Gegenübers halten und schon erscheine der Name auf dem Display. "Bei manchen bekommst du die Nachricht: Das ist ein Depp, den brauchst du nicht kennen", lobte Jonas die Funktion.

Neben seinen Wortkünstlereien zeigte Jonas, dass er auch musikalisch brillieren kann. Mit einem fetzigen Soul-Auftritt verabschiedete er sich von den begeisterten Besuchern.