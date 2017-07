Pfullendorf Junger Mofafahrer verletzt sich bei Sturz

Weil er zu schnell unterwegs war, kam ein Mofafahrer zwischen Aftholderberg und Sohl von der Straße ab und stürzte in ein Maisfeld.

Vermutlich zu schnell war ein jugendlicher Mofafahrer zwischen Aftholderberg und Sohl unterwegs, informiert die Polizei. In einer Rechtskurve kam der junge Mann am Mittwochnachmittag von der Straße ab und stürzte in ein Maisfeld. Der leicht verletzte Jugendliche wurde von seinen hinzugerufenen Eltern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seinem Zweirad beträgt rund 1000 Euro.