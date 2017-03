Pfullendorf Junge Rollerfahrerin wird schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem Auto in Pfullendorf wurde eine 20-Jährige schwer verletzt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eine schwer verletzte Person und ein Schaden von 4000 Euro forderte ein Auffahrunfall am Dienstag in der Überlinger Straße, informiert die Polizei. Eine 20-Jährige fuhr mit ihrem Roller vermutlich infolge Unachtsamkeit auf das Auto eines 70-Jährigen auf, der auf Höhe der Tankstelle verkehrsbedingt agehalten hatte. Die Rollerfahrerin, die sich beim Zusammenstoß verletzte, wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.