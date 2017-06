Pfullendorf Jugendbuchautor warnt in Pfullendorfer Stadtbücherei vor salafistischem Milieu

Christian Linker diskutiert mit Neunt- und Zehntklässlern der Realschule über seinen Jugendroman „Dschihad Calling“

Nie hätte der 18-jährige Jakob es für möglich gehalten, dass er einmal mit dem sogenannten IS sympathisieren würde. Doch als er sich in Samira verliebt, die einem Verein von Salafisten angehört, faszinieren ihn deren Gemeinschaft und Gedankengut. In Christian Linkers hochbrisantem Jugendroman „Dschihad Calling“ geht es um die Frage, wieso ein junger deutscher Mann plötzlich all seine westlich denkenden Freunde bei Facebook löscht, sich gegen sein altes Leben wendet und sich trotz diverser Zweifel einer radikalen Vereinigung verschreibt. Der renommierte Jugendbuchautor und studierte Theologe präsentierte diese fiktive Geschichte nun in der Steinscheuer und diskutierte lebhaft mit Neunt- und Zehntklässlern der Pfullendorfer Realschule über die brisante Thematik, teilt die Stadtbücherei mit.

„Ich wollte einen Roman schreiben darüber, warum ein junger Deutscher in den Sog des Islamismus gerät und alle Brücken zu seinem früheren Leben hinter sich abbricht“, erklärte Linker seine Motivation, diese unfassbare Problematik für junge Erwachsene nachvollziehbar zu machen. Dafür erfand er die Romanfigur Jakob, weder Schulabbrecher noch aus einer zerrütteten Familie entstammend, aber doch orientierungslos in der nach seiner Meinung nach „konsumorientierten, oberflächlichen Welt“. Linker beschreibt Jakobs Abrutschen in die radikale Salafistenszene glaubwürdig und schonungslos und einige Szenen verlangen dem jungen Leser einiges ab. So zum Beispiel die eingestreuten Berichte des Salafistenbruders Adil, der sich auf Schleichwegen nach Syrien aufmacht, um dort beim Islamischen Staat zu kämpfen.

Für sein Buch hat Linker intensiv recherchiert, Augenzeugenberichte verglichen und Hunderte von Hasspredigten im Internet angeschaut, dabei habe ihn vieles schockiert und abgestoßen. Herausgekommen ist ein aufrüttelndes und ehrliches Jugendbuch, das bei den Pfullendorfer Schülerinnen und Schülern einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat.