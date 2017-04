Pfullendorf Jahreskonzert des Musikvereins Denkingen überzeugt mit Anspruch

Das Jugendorchester "BuDe" begleitet die Aktiven des Musikvereins Denkingen beim Jahreskonzert. Die Musiker spielten so gut, dass sie nicht ohne Zugaben die Bühne verlassen durften.

Der Musikverein Denkingen hat dem Publikum ein so gutes Jahreskonzert gespielt, dass die Musiker nicht ohne Zugaben von der Bühne durften. Das Jahreskonzert ist der Höhepunkt im Vereinsjahr. Mit dabei war die Jugendkapelle "BuDe", die in der prächtig besetzten Andelsbachhalle gleich mit "A little Opening" einen ersten Adrenalinschub verteilte.

Dirigiert wurde der musikalische Nachwuchs von Tom Heilmann, der seinen Dirigentenkurs erfolgreich bestanden hat und die Jugendkapelle "BuDe" im zweiten Jahr leitet. Nach zwei weiteren Titeln spielte sich das 36-köpfige Nachwuchsorchester mit einem Medley der drei Oldies "I'm Believer", "Massachusetts" und "Country Roads" in die Herzen der Zuschauer. So durften die Jungmusiker ohne einen Marsch als Zugabe auch gar nicht die Plätze auf der Bühne räumen. Mona Bauknecht informierte stets darüber, welches Stück gespielt wurde.

Nach einer kurzen Umbaupause übernahm die Musikkapelle unter Leitung von Ralf Amann das musikalische Zepter. Mit dem anspruchsvollen, festlichen Stück "Intrada Eroica" inszenierte das Orchester einen musikalischen Weckruf, um die Gäste nach der Pause gleich wieder mitzureißen. Im Anschluss ehrte das Vorstandsteam in diesem Rahmen verdiente und langjährige Mitglieder. Zum Marsch "Blaze away", der für die Geehrten gespielt wurde, klatschten auch die Zuschauer.

Cornelius Hornstein, der für seine Ansagen das Schlagzeug gegen das Mikrofon tauschte, ließ ungewöhnliche Töne erklingen. Und so sang er bei seiner Ansage zu dem Glanzpunkt der Filmmusik "The Lion King" einfach ein paar Passagen vor. Die Zuschauer dankten es mit einem Extra-Applaus. In dem fröhlichen Werk "Slide Pleasure" konnten die acht Posaunisten des Vereins die dominante Rolle spielen. Ein Hitmedley von vier der bekanntesten Titel von "99 Luftballons" bis "Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann" von Nena, beendete das offizielle Programm. Doch da hatten die Musiker die Rechnung ohne die Gäste gemacht, die sich vehement zwei Zugaben erklatschten. Ein Marsch sowie die Polka "Am Puls der Zeit" waren der Dank dafür.