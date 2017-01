Pfullendorf Investoren renovieren Wohnheim beim Krankenhaus

Die Immobilienfirma ReSi hat das Gebäude gegenüber dem Krankenhaus von der SRH Kliniken GmbH gekauft und plant eine umfassende Sanierung.

Auf Anfrage des SÜDKURIER hat die SRH Kliniken GmbH bestätigt, dass das Personalwohngebäude (PWG) am Eichberg, gegenüber dem Krankenhaus, mit Wirkung vom 1. Dezember 2016 an die Resi Immobilien GmbH Pfullendorf, vertreten durch Anton Siegle, verkauft wurde. Die vor elf Jahren gegründete Firma wird von Siegle und Martin Restle als Geschäftsführer geleitet. "Weitere Informationen, was mit dem PWG oder dem Gelände daneben passiert, liegen uns nicht vor. Die weitere Planung liegt nicht mehr in unserem Ermessensspielraum", erklärte Julia Waßer, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Kliniken. Was die Investoren mit dem maroden Wohnheim vorhaben, erklärte Anton Siegle auf Nachfrage des SÜDKURIER. "Das Gebäude bleibt bestehen und die 24 Einzelzimmerappartements werden renoviert", ergänzte der Geschäftsführer, dass zudem separate Messeinrichtungen für Wasser, Warmwasser und Heizung installiert werden, um eine verbrauchskonforme Abrechnung zu ermöglichen. Weiterhin würden zusätzliche Parkplätze geschaffen und im kommenden Jahr voraussichtlich das Dach saniert, ein Vollwärmeschutz aufgebracht und die Fassade erneuert. Der Hauseingang wird vom Erdgeschoss ins Untergeschoss verlegt und barrierefrei ausgeführt. In den Räumlichkeiten im Untergeschoss, in denen viele Jahre der Kindergarten "Spatzennest" untergebracht war, sollen Büros eingerichtet werden, wobei der Antrag auf die Nutzungsänderung schon gestellt ist. "Die bisherigen Benutzungsverträge bleiben mit wenigen Anpassungen bestehen", antwortet Anton Siegle auf die Frage, was mit den bisherigen Mietverträgen passiert. Aktuell habe man drei bisherigen Nutzern gekündigt und die Hausverwaltung habe einem Mieter gekündigt. In den vergangenen Jahren hatte die Kliniken GmbH, in deren Eigentum sich das Personalwohnheim bis Dezember 2016 befunden hatte, auf Anfrage immer wieder angekündigt, das marode Gebäude zu sanieren oder wenigstens die Fassade herzurichten. Mit dem Engagement der Investoren werden die Modernisierungspläne jetzt auch umgesetzt.