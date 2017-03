Pfullendorf Investoren errichten "Gesundheitszentrum oberes Tor"

Neben dem Krankenhaus entstehe ein viergeschossiges Gebäude, in dem unter anderem eine Apotheke, Arztpraxen und weiteren Dienstleistern rund um das Thema \"Gesundheit\" einziehen werden.

Ein neues, vierstöckiges Geschäftshaus neben dem Krankenhaus wird von dem Investorentrio Anton Siegle, Karl Hiestand und Dr. Atilla Akinli erstellt, bei dem der Nutzungsschwerpunkt "Arzt und Gesundheit" liegt. Bei einem Pressegespräch erläuterten die Bauherren sowie Dr. Jürgen Winter, der mit seinem Kollegen Akinli von der bisherigen Hausarztpraxis in der Kolpingstraße im Herbst 2018 in den ersten Stock des neuen Gebäudes umzieht, gestern Abend das Projekt, das als "Gesundheitszentrum am Obertor" firmiert. Die neue Gemeinschaftspraxis der Hausärzte verfügt dann über mehr Behandlungsräume, so dass ein vierter Mediziner das bisherige Team verstärken kann. Im Erdgeschoss wird die in der Hauptstraße geschlossene Klosterapotheke unter anderem Namen wieder eröffnet, dazu kommen ein Kosmetikstudio und eine kleine Cafeteria.

Das zweite Obergeschoss wird aktuell nicht ausgebaut. Hier hoffen die Ärzte, dass sich Facharztkollegen niederlassen, wobei die Kassenärztliche Vereinigung für HNO, Dermatologie oder Hautarzt einen eindeutigen Bedarf festgestellt hat. "Die Ärzte können die Räume mieten oder kaufen, und sie nach ihren Vorstellungen einrichten", erklärt Dr. Winter. So könnten idealerweise Patienten interdisziplinär behandelt werden. Im dritten Geschoss sollen nach den Vorstellungen von Investor Karl Hiestand, der die Wohnung in der vierten Etage beziehen wird, weitere Dienstleister rund um die Gesundheit einziehen. Dazu könnten Physiotherapeuten und Logopäden zählen oder auch ein Büro für die Abrechnung von medizinischen Leistungen.

Schon zu Beginn des Jahrtausends entwickelte Dr. Winter die Idee für ein "Ärztehaus" in der Nachbarschaft des Krankenhauses und der damalige Stadtbaumeister Otto Poppenmaier habe sogar Pläne angefertigt. Viele Jahre später arbeiteten Anton Siegle und Dr. Akinli unabhängig voneinander an solchen Plänen und als Dritter im Bunde stieß Ingenieur Karl Hiestand dazu. Angesichts des anhaltenden Baubooms in Pfullendorf und einer wachsenden Bevölkerung sei das Potenzial für ein solches Gesundheitszentrum absolut vorhanden, ist Siegle überzeugt. "Wo die Menschen wohnen, gehören die Mediziner hin", ist für ihn der Standort ideal. Mit dem Krankenhaus, dem Orthopädiezentrum und der in der Nachbarschaft befindlichen gynäkologischen Praxis, schaffe man ein "Gesundheitsquartier", prägt Karl Hiestand einen werbewirksamen Begriff. Nach Angaben von Anton Siegle steht die SRH-Kliniken GmbH, mit denen man schon seit zwei Jahren im Gespräch sei, dem Projekt sehr wohlwollend gegenüber. Und bekanntlich wird das ehemalige Personalwohnheim von der Investorenfirma ReSi grundlegend saniert, so dass mit dem "Gesundheitszentrum oberes Tor" auch ein optisch werthaltiger Gesamtkomplex entstehe.

Projekt

Das Gebäude ist 31 Meter lang und 15 Meter breit und vefügt auf vier Stockwerken über eine Nutzfläche von 1550 Quadratmetern. Der Spatenstich ist am 15. März und im Juni 2018 soll das Gebäude inklusive Außenanlage fertig gestellt sein. Es gibt 42 verbreiterte Parkplätze und im Aufzug können Patienten sogar liegend transportiert werden. Das Investitionsvolumen beträgt rund vier Millionen Euro. (siv)