Pfullendorf Internet in Pfullendorf wird leistungsfähiger

Telekom baut Vectoring-Technik in Pfullendorf aus und bietet Nutzern ein neues Angebot: 100 MBits im Download und 40 MBits im Upload.

Die Deutsche Telekom erhöht die Leistungsfähigkeit des Breitbandnetzes für die Bewohner der Kernstadt. Künftig stehen bis zu 100 MBits im Download und 40 MBits im Upload für Internetuser zur Verfügung. Dazu wird die so genannte Vecotring-Technik eingesetzt und dazu werden in bereits verlegte Leerrohre Glasfaserleitungen eingelegt sowie zusätzliche Kabelverzweigungskästen errichtet. Diese Zusatzleistungen erbringt die Telekom auf eigene Kosten und nach Angaben von Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter sollen die Arbeiten im Juli abgeschlossen sein.

In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses im Rats- und Bürgersaal stellten Peter und Bürgermeister Thomas Kugler die Maßnahme vor, wobei die Telekom für August die Inbetriebnahme des leistungsfähigeren Breitbandnetzes plant. "Das Unternehmen wird auf die Verbraucher zukommen und es könnte auch Informationsveranstaltungen geben", erläuterte Kugler, dass die Stadt an dem Vorhaben nicht beteiligt ist, dies aber dies als Reaktion auf die kommunale Ausschreibung für eine flächendeckende und zukunftssichernde Breitbanderschließung im Stadtgebiet vom Oktober 2016 zu sehen sei. Gemeinden bieten Telekommunikationsunternehmen an, auf ihrer Gemarkung schnelles Internet anzubieten, was sich für die Firmen nur bei einer Mindestzahl an anschlusswilligen Haushalten lohnt. Die Versorgung kleinerer Ortschaften oder Weiler ist für die Unternehmen wirtschaftlich uninteressant. Um auch diesen ländlichen Gebieten einen schnellen Internetanschluss zu verschaffen, hat das Land ein entsprechendes Förderprogramm aufgelegt. Da die Telekom den Vectoring-Ausbau in der Kernstadt auf eigene Kosten erledigt, kann Pfullendorf allerdings keinen Zuschuss beantragen.

Um die Telekommunikationsinfrastruktur im gesamten Stadtgebiet auf den neuesten Stand zu bringen, wären nach Angaben von Rathauschef Kugler 23 bis 25 Millionen Euro nötig. Von der Verbesserung im Kernstadtbereich werden auch angrenzende Weiler wie Krähenried profitieren, erklärte er auf Anfrage von Gemeinderat Christoph Teuber. Otterswang wird bis Ende Juli gleichfalls schnelles Internet haben, während für Brunnhausen, Gaisweiler, Langgassen, Tautenbrunn und Sylvenstal noch potenzielle Betreiber gesucht werden. Peter ergänzte namens des Stadtbauamtes, dass man in Kenntnis des Vectorings bei einigen Baumaßnahmen die Gehwege noch nicht zugemacht habe, um darin noch Leerrohre für das Glasfaserkabel zu verlegen. Und in einigen Abschnitten werden die von der Telekom beauftragten Firmen Bertsche aus Salem und Alb-Electric aus Biberach nochmals aufgraben und die Kabel verlegen.

Mit dem Vectoring werden auch bislang unterversorgte Industrie- und Gewerbegebiete in Genuss von schnelleren Leitungen kommen. Bürgermeister Kugler hatte in der jüngsten Gemeinderatssitzung darauf hingewiesen, dass bei der Vermarktung von Wohn- und Gewerbeflächen der Internetzugang von Interessenten als enorm wichtiger Bestandteil der Infrastruktur bewertet wird.

Vectoring

Bei dem Datenverkehr über Kupferleitungen oder auch durch äußere Einflüsse entstehen elektromagnetische Störungen, die den Datenfluss stören und langsamer machen. Besonders das sogenannte "Übersprechen", bei dem sich unterschiedliche Signale aus verschiedenen Kabeladern überlagern, ist problematisch. Durch die Vectoring-Technologie sollen genau diese störenden Strömungen ausgeglichen beziehungsweise eliminiert werden.