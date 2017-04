Pfullendorf In Pfullendorf ist ein zweiter Windpark geplant

Der Spitalfonds Überlingen hat Flächen für die Windenergienutzung verpachtet und ein Investor plant den Bau von mehreren Anlagen.

Der Windpark Hilpensberg mit seinen drei Anlagen und einer Leistung von 9 Megawatt ist offiziell noch gar nicht eingeweiht, da wird nach Informationen des SÜDKURIER in der Nachbarschaft schon der nächste Windpark geplant. Im August 2015 hatte der Spitalfonds Überlingen eine Waldfläche bei Denkingen zur Windenergienutzung öffentlich ausgeschrieben. Und wie Bürgermeister Matthias Länglin, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr, auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigte, hat sich der Spitalfonds Überlingen für einen Investor entschieden. "Da die Vertragsunterzeichnung noch aussteht, bitte ich um Verständnis, dass zum aktuellen Zeitpunkt keine Details mitgeteilt werden können", antwortet Länglin auf die Frage, wie viele Windräder denn errichtet werden sollen. Nach Informationen des SÜDKURIER plant der Investor den Bau von vier Anlagen. Im Gemeindeblatt von Überlingen bekräftigte jüngst die dortige Fraktion der Linken ihre eindeutige Ablehnung der Windräder. "Es ist unglaublich, mit welcher Ästhetik-Vergessenheit sich eine Energielobby den ländlichen Raum optisch unterwirft!", ist dort zu lesen.

Verärgert zeigte sich gestern Karl Abt, Ortsvorsteher von Denkingen, nachdem er vom SÜDKURIER über die geplanten Anlagen informiert wurde. "Unsere Einwohner sind sicher nicht erfreut, dass jetzt noch mehr Windräder gebaut werden", ist er besonders wütend, dass er beziehungsweise der Ortschaftsrat aus Überlingen keine Informationen erhalten hat. "Das ist wie beim ersten Windpark. Der Bürger wird vor vollendete Tatsachen gestellt", hat Abt bei der gestrigen Sitzung des Ortschaftsrates die aktuellen Windparkpläne thematisiert. Die Firma VenSo2l, die in Hilpensberg die drei Anlagen betreibt, hat sich an der Ausschreibung für die Überlinger Spitalfläche nicht beteiligt, wie ein Firmensprecher auf Anfrage versicherte.

"Wir waren in die Angelegenheit nicht involviert", bestätigte auch Bürgermeister Thomas Kugler, wobei er vor einigen Tagen von Matthias Länglin, dem Stellvertreter von Oberbürgermeister Jan Zeitler, darüber informiert wurde, dass der zuständige Ausschuss in Überlingen die Fläche vergeben habe. Nach Angaben des Pfullendorfer Rathauschefs hatten sich mehrere Unternehmen an der Ausschreibung beteiligt, wobei sich die Firma, die den Zuschlag bekommen hat, in nächster Zeit im Pfullendorfer Rathaus vorstellig wird. Eine klare Ansage gibt es von Kugler auf die Frage, wie er denn den Bau weiterer Windräder auf der Denkinger Gemarkung beurteilt: "Ich bin nicht erfreut!" Bezüglich des Pachtverfahrens sei Pfullendorf außen vor geblieben, aber im Rahmen des notwendigen Genehmigungsverfahrens werde die Kommune von der Genehmigungsbehörde, sprich dem Landratsamt, gehört.

Gesetzeslage

Die Genehmigung von Windanlagen erfolgt nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Es regelt ein wichtiges Teilgebiet des Umweltrechts, das Immissionsschutzrecht, und ist das bedeutendste praxisrelevante Regelwerk dieses Rechtsgebietes, solange es kein einheitliches Umweltgesetzbuch gibt. Es regelt den Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Böden, Wasser, Atmosphäre und Kulturgütern vor Immissionen und Emissionen. Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von über 50 Metern benötigen eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung. Diese umfasst auch alle weiteren öffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Zulassungen, Erlaubnisse und Bewilligungen.