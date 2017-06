Pfullendorf Im Garten von Alfons Restle finden Bienen Nahrung

Alfons Restle sind die Bienen wichtiger als ein gemähter Rasen. In seinem Garten finden die Bienen jede Menge Futter.

Pfullendorf (kf) Derzeit ist in den Gärten viel los. Da wird gesät, gesetzt und gemäht. Nahezu wöchentlich muss so mancher Gartenbesitzer im Frühjahr den Rasen mähen. Und hinterher müssen dann Berge von Rasenschnitt entsorgt werden. Alfons Restle kann da nur schmunzeln.

"Die Leute machen sich da viel Geschäft und haben dann auch noch nur eine grüne Fläche vor dem Haus", sagt der 84-Jährige. Auch er hat einen Vorgarten mit Hecken und eine Wiese. Nur mähen, das tut er jetzt nicht. Denn zu schön sind die Margeriten, die da auf seiner Wiese stehen.

Den Begriff "Wiese" betont er ganz besonders. Denn es ist für ihn ein Stück Natur. "Und ganz viel Nahrung für die Bienen", erklärt der Hobbygärtner. Er selbst hat keine Bienen und Honig kommt bei ihm auch nicht jeden Tag auf den Frühstückstisch. Aber er weiß, dass die fleißigen Insekten echte Probleme haben, genug Nahrung zu finden. Restle will da keine Schuldzuweisung machen. "In der Landwirtschaft hat sich vieles geändert. Blühendes ist da selten geworden", sagt er. Aber das sei halt so. Im Prinzip könne aber jeder Gartenbesitzer etwas für die Bienen tun. Und da stehe an erste Stelle ein Umdenken beim Thema Rasen.

"Wenn es da blüht, dann sieht das nicht nur schön aus, sondern es freuen sich auch die Bienen", sagt der rüstige Senior. Er beherrscht auch noch eine Fähigkeit, die er für seine kleine Wiese vor dem Haus bestens nutzen kann: das Mähen mit der Sense. Das macht er dann, "wenn es nötig ist". Bei Restle sind da noch einige Wochen Zeit. "Jetzt haben die Bienen und Hummeln bei mir einen gedeckten Tisch", sagt er lachend und fügt hinzu: "Wer Rasen liebt, der soll ihn auch haben. Aber man kann ja über Alternativen nachdenken." Er hat das schon vor einigen Jahrzehnten gemacht und ist immer noch mit seiner Entscheidung zufrieden.

Deshalb ist klar, dass bei ihm auch die krautige Pflanze Phacelia wächst, die auch als "Bienenweide" bezeichnet wird. Wenn er seine Wiese mäht, dann kommt der Schnitt übrigens nicht in den Grünmüllcontainer auf dem Recyclinghof. "Dafür habe ich meinen Kompost", macht Restle deutlich und zeigt damit noch eine Alternative für Gartenbesitzer auf.