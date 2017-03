Pfullendorf Hommage an Udo Jürgens auf der Bühne  SÜDKURIER verlost Karten

Der SÜDKURIER verlost für das Konzert \"Merci Udo – das Konzertereignis\" am Sonntag, 12. März, 20 Uhr, in der Stadthalle drei Mal zwei Eintrittskarten.

Pfullendorf – Mit seinen großen Hits und Evergreens hat Udo Jürgens Generationen von Menschen begeistert. Am Sonntag, 12. März, 20 Uhr, sind in der Stadthalle Lieder wie „Merci Cherie“, „Ich war noch niemals in New York“, „Mit 66 Jahren“, „Siebzehn Jahr, blondes Haar“, „Aber bitte mit Sahne“, „Griechischer Wein“, „Traumtänzer“, „Mitten im Leben“ und vielen andere Schlager und Chansons zu hören, gesunden von vier Musicalstars.

Organisiert wird die Veranstaltung vom städtischen Kulturmacher André Heygster, der auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigte, dass der Vorverkauf im Januar angelaufen ist und bislang gut verlaufe. "Das wird eine richtig gute Veranstaltung", ist Heygster überzeugt, der weitere Events in der Stadthalle plant, darunter schwäbisches Kabarett und anlässlich des Luther-Jahres wird ein Theaterstück über den Reformator zu sehen sein.

Bei der Show werden die beiden holländischen Musicalstars Paul Kribbe und Lara Grünfeld zu hören sein, die unter anderem Hauptrollen bei „Evita“, „Joseph“, „Tabaluga und Lilli“, „Elisabeth“, „Rocky Horror Show“,“West Side Story“, „Mamma Mia“, „Jesus Christ Superstar” oder "Sister Act” spielten. Mit dabei ist Matthias Stockinger, der in „Rebecca” und "Aida” zu hören war und Maria Jane Hyde, die bei "Starlight Express”, "Cats” oder auch "Les Miserables” auf sich aufmerksam machte.

Kartenverlosung

Karten gibt es ab 28 Euro bei der Touristinformation Pfullendorf, Tel. 0 75 52/25 11 31.

Der SÜDKURIER verlost für das die Show drei Mal zwei Eintrittskarten. Einfach bis 8. März, 12 Uhr, unter Tel. 0 13 79/37 05 00 25 anrufen, Namen, Telefonnummer und als Stichwort "Udo Jürgens" nennen. Ein Anruf aus dem Festnetz der DTAG kostet 50 Cent. Die Namen der Gewinner werden am 9. März veröffentlicht und die Karten können gegen Vorlage des Personalausweises an der Abendkasse abgeholt werden.