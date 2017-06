Pfullendorf Helferkreis für Flüchtlinge organisiert Begegnungsfest

In Pfullendorf findet am 15. Juli ein Fest für alle Bewohner statt, und zwar auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Ott, wo im früheren Verwaltungsgebäude derzeit 13 Flüchtlinge untergebracht sind.

Der Helferkreis, der sich seit Februar um die zugewiesenen Flüchtlinge kümmert, organisiert am 15. Juli erstmals ein "Begegnungsfest" unter dem Motto "Pfullendorf ist bunt". Tatsächlich leben Angehörige aus 70 Ländern in der Ehemals Freien Reichsstadt und als Treffpunkt haben die Veranstalter das Gelände der ehemaligen Ziegelei Ott ausgewählt. In dem früheren Verwaltungsgelände sind derzeit 13 Flüchtlinge untergebracht. In einem Pressegespräch erläuterten gestern die Helferkreismitglieder Lars Brack, Dirk Bembennek und Jürgen Tetzner sowie Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp, dass alle Bürger am Samstag, 15. Juli, eingeladen sind, die neuen Mitbewohner kennen zu lernen. Derzeit treffen sich die Helferkreisleute und Flüchtlinge wöchentlich im "Weltcafe'", das ab kommenden Freitag, von 19 bis 21 Uhr im Foyer der Christuskirche angeboten wird. "Anfangs waren wir bis zu 40 Besucher, aber das hat sich jetzt auf sechs bis zehn Personen reduziert", erklärte Tetzner, dass man deshalb den Cafetermin in die Abendstunden verlegt habe. Die Helfer unterstützen die Ankömmlinge beim Erlernen der deutschen Sprache oder betätigen sich auch mal als Chauffeure für Behördengänge oder Arztbesuche. Aktuell sind in den städtischen Unterkünften 15 Flüchtlinge, dazu kommen noch vier Dutzend Menschen aus Syrien, die von der syrischen Gemeinde aufgefangen werden. Einige Flüchtlinge haben nach Angaben von Rupp bei Geberit und Kramer schon Arbeit gefunden und erfolgreich war man auch bei der Wohnungssuche für eine vierköpfige Familie aus Syrien, wo der Mann im Rahmen des Familiennachzuges seine Frau und die beiden Kinder nach Deutschland holen durfte. "Es gab noch nie Probleme", sagt Rupp und kann bei den Integrationsbemühungen auf die Unterstützung des Helferkreises zählen.

Begegnungsfest

Das Fest findet am Samstag, 15. Juli, 14 bis 18 Uhr, auf dem Areal der ehemaligen Ziegelei Ott statt. Auf der Bühne sind der Chor "Chips & Flips" zu hören, Zauberei zu erleben und die Trommlergruppe der Kasimir-Walchner-Schule ist dabei. Der Eintritt ist frei.