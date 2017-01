Pfullendorf Helden der Volksmusik in Pfullendorfer Stadthalle kommen gut an

Helden der Volksmusik in Pfullendorfer Stadthalle kommen gut an

Die Stadthalle ist mit rund 350 Besuchern gefüllt. Sechs davon freuen sich besonders: Die SÜDKURIER-Leser treffen die Künstler hinter der Bühne.

Es kamen nur rund 350 Gäste in die Stadthalle, um die drei Größen der Schlager- und Volksmusik live erleben zu können. Das hatte wohl auch an den sehr winterlichen Wetterverhältnissen gelegen, so dass sich das überwiegend ältere Publikum nicht spontan auf längere Anfahrtswege einlassen wollte, lautete die Erklärung von Konzertveranstalter Lothar Böhler. Auch könnte eine ähnlich besetzte Veranstaltung in Sigmaringen vor wenigen Tagen einige Besucher vom Konzert in der Pfullendorfer Stadthalle abgehalten haben, war ein weiterer Erklärungsversuch.

Dafür kamen die 350 anwesenden Gäste voll auf ihre Kosten. Der Titel der Veranstaltung "Heimat, verdammt ich lieb dich" war Programm. Den Auftakt übernahm "Geri der Klostertaler". Und der brachte das Publikum in kürzester Zeit so richtig auf Touren. Mit Titeln aus seinem Album "La Via Alpina" nahm er das Publikum mit auf eine Reise durch die Alpenländer. Dabei zeigte er auch seine Vielseitigkeit an verschiedensten Instrumenten. Da blies er bei seinem ersten Titel das Alphorn, beim nächsten Titel war dann das Akkordeon an der Reihe. Den Dudelsack gab es gleich bei zwei Titeln zu hören, genauso wie die Begleitung durch die Panflöte. Mit einem Hit-Medley der Klostertaler schloss Geri seinen ersten Hälfte stilvoll ab. Nach der Pause gelang es ihm sofort wieder, die Stimmung anzuheizen. Bei der gefühlvollen Ballade "Der Bergjodler" zeigte er auch seine Jodelkünste. Mit seinem letzten Titel "Die Hände hoch" brachte er die Zuhörer geschlossen zum Aufstehen und Arme schwenken.

Nicht weniger unterhaltsam der Auftritt der Wildecker Herzbuben, die mit ihrem Auftaktlied "Zwei Kerle wie wir" die Sympathien auf sich zogen. Beim "Hessenlied" warf sich Wolfgang besonders inbrünstig in Szene. Dann gab es aber auch mit "Country Roads" von John Denver englischsprachige Titel zu genießen. Mit ihrem wohl größten Hit "Herzilein" eröffneten die beiden Hessen ihre zweite Hälfte. Über "Hallo Frau Nachbarin" ging es nahtlos weiter zu "Chiantiwein", vom Publikum klatschend begleitet. Dazwischen dann mal ein Gesangsolo von Wilfried, der zwei italienische Arienklassiker zum Besten gab. Da ließ sich aber auch sein Partner Wolfgang nicht lange lumpen und spielte zu "Silberfäden" ein ausgiebiges Trompetensolo. Ein Hitmedley unter anderem mit "Rosamunde" setzte den Schlusspunkt der Wildecker Herzbuben.

Die vier Feldberger mit Hansy, Chris, Lothar und Joe waren die Dritten im Bunde – und sie sind nicht umsonst eine der erfolgreichsten Schlager- und Volksmusikbands in Baden-Württemberg. Die Feldberger hatten auf einen Schlag die weiblichen Besucher auf ihre Seite gezogen. Zum Titel "Ich wünsch mir einen Kuss von Dir" lud Sänger Hansy Vogt die Damen im Saal zu einem Küsschen auf die Bühne ein, die sich nicht lange bitten ließen. Ein Hitmedley von "Gehen wir mal rüber" bis "Logo Logo" heizte die Stimmung immer weiter an. Da wurde geschunkelt, auch mal mitgesungen oder auch einfach begleitend mitgeklatscht. Und nach drei Stunden war ein kurzweiliger Abend voller Schlager- und Volksmusik zu Ende. Eine Zugabe gab es keine, aber dafür konnten die Gäste von den Interpreten Autogramme bekommen und die ein oder andere CD erstehen.

Leser treffen Stars zum Anfassen

Drei SÜDKURIER-Abonnenten haben Karten für das Konzert und einen Besuch bei ihren Stars hinter der Bühne gewonnen. Die Gewinner fanden sich schon frühzeitig an den Toren der Stadthalle in Pfullendorf ein. Eine Stunde vor Konzertbeginn konnten die Gewinner zusammen mit einer Begleitung die Stars hautnah erleben. Dazu trafen sich die Gäste im Untergeschoss der Stadthalle, wo sich die Musiker auf ihren Auftritt vorbereiteten. Wilfried Gliem, einer der Wildecker Herzbuben, war noch gar nicht ganz fertig mit dem Vespern.

Bei einem Glas Sekt und süßen Leckereien gab es lockeren Smalltalk mit den Musikern. Und die gaben gerne Auskunft zu unterschiedlichsten Fragen. "Wie war die Anreise?", wollten die Gewinner wissen, oder: "Wie seid ihr untergebracht?" Auch das interessierte die SÜDKURIER-Leser. So war auch zu erfahren, dass die sieben Musikanten in dieser Konstellation auf ihrer Konzerttournee noch drei weitere Male in Baden-Württemberg auftreten werden. (ror)