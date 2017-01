Pfullendorf Harald Schreiber ist schnellster Mann

Aach-Linzer Laufsportler schneidet unter den 45-Jährigen alle bisherige Teilnehmerrekorde brechenden Silvesterlauf in Sigmaringen am Besten ab.

Bei der Auflistung der Gewinner des rekordträchtigen Silvesterlaufs in Sigmaringen mit 1068 Teilnehmern sind doch glatt zwei exzellente Läufer unterschlagen worden. So hat Harald Schreiber vom TSV Aach-Linz in der Alterskategorie der 45-Jährigen in 17,52 Minuten beim 5-Kilometer-Lauf den ersten Platz geholt. Im Gesamtranking liegt er somit auf Platz acht – nur 1,24 Minuten hinter dem Gesamtsieger Nicolas Mann vom VfL Pfullingen Triathlon entfernt. Und bei den regional überdurchschnittlich erfolgreichen Frauen hat Monika Brucker vom TV Pfullendorf unter den 55-Jährigen in 26,40 Minuten gesiegt, was ihr im Gesamtklassement Rang 56 einbrachte. (jüw)