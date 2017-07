Pfullendorf Handball in der Stadthalle: Bundesligist und amtierender Meister Rhein-Neckar Löwen kommt

Für Handballfans wartet am Samstag, 29. Juli, ein Pflichttermin in der Sporthalle: Um 18 Uhr spielt der amtierende Meister, die Rhein-Neckar Löwen, gegen den Landesligisten TVP.

"Das Team macht auf dem Rückweg vom Trainingslager in Ischgl Station in Pfullendorf", erklärt TVP-Handballchef Holger Rupp. Mit dem Auftritt der mit etlichen Nationalspielern gespickten Truppe wollen die heimischen Handballer Werbung für den schnellen Sport machen. Neben der Sporthalle wird an diesem Tag auch die Stadthalle genutzt, wo die Verpflegung stattfindet und für die Besucher attraktive Spielmöglichkeiten warten. Die Halle wird um 15 Uhr geöffnet und gegen 16 Uhr treffen die Handballstars in Pfullendorf ein. Ab 18 Uhr geht es dann auf dem Spielfeld um den Sieg und die Ehre, wobei zwei Mal 30 Minuten gespielt wird. Um das Fassungsvermögen in der Halle zu erhöhen, wird eine Stehplatztribüne aufgebaut, auf der 600 Leute Platz finden. Die eigentliche Hallenkapazität beträgt gleichfalls 600 Besucher, sodass bei ausverkaufter Halle 1200 Handballbegeisterte das Spektakel verfolgen.

Bewusst hat man die Eintrittspreise sehr moderat gehalten. Erwachsene zahlen zehn Euro und Kinder fünf Euro. "Wir wollen mit dem Spiel keinen Reibbach, sondern Werbung für unseren Sport machen", erklärt Rupp. Die Vorbereitungen laufen seit Wochen. Es gab schon einige Hallenbesichtigungen, denn die Vorgaben des Brandschutzes und weitere Sicherheitsvorkehrungen müssen eingehalten werden. Parkmöglichkeiten stehen nicht nur an der Stadthalle zur Verfügung, sondern auch der Parkplatz beim Schwimmbad und bei der Geberit-Arena sind reserviert.

Nach dem Spiel können sich die Fans bei den Rhein-Neckar-Löwen um den Schweizer Nationalspieler Andy Schmid, der in dieser Saison zum wiederholten Mal zum besten Spieler der Bundesliga gewählt wurde, noch Autogramm abholen oder auch ein Selfie machen. "Die Spieler gehen nicht, bis der letzte Fanwunsch erfüllt ist", verspricht Rupp, der voll des Lobes über den Umgangston bei den Verhandlungen mit dem Profiklub ist. Ob Teammanager Oliver Roggisch, der 2007 als Spieler mit der Handballnationalmannschaft Weltmeister wurde oder dem übrigen Management.

Die Handballer des TVP haben nach Angaben ihres Leiters ihre bislang beste Saison in der Landesliga abgeliefert und bis in zwei Jahren will das Team in der nächst höheren Liga spielen. Dazu wurde vor vier Jahren ein Jugendkonzept entwickelt, das stetig mehr Früchte trägt. Viele Spieler stammen aus Pfullendorf und der Umgebung, was sich auch am Publikumszuspruch widerspiegelt. Die Stimmung ist wirklich toll und vor allem viele junge Leute sieht man bei den Heimspielen. "Vielleicht kommen nach diesem Handballevent noch mehr Zuschauer", hoffen Holger Rupp und die rund 100 Helfer, die sich an diesem Tag vor und hinter den Kulissen engagieren.

Eintrittskarten

Der Vorverkauf hat am vergangenen Freitag begonnen und Karten gibt es im Bürgerbüro, bei der Volksbank und auf der Homepage der Handballer gibt es ein Bestellformular. (siv)