Pfullendorf Grundschulkinder am Härle freuen sich über Wasserschlacht auf dem Sportplatz

Die Ganztageschüler der Grundschule am Härle verschafften sich am heißen Donnerstag mit einer Wasserschlacht Kühlung, informiert Konrektor Ulrich Leibbrand. Es sei heiß im Schulhaus und die Sonne brenne auf den Sportplatz hinter der Sporthalle. Bei einem langen Schultag hieß es am Donnerstagnachmittag “Wasser marsch!“. Hausmeister Januz Ochocki organisierte Wasserschlauch und Schwämme. Die Lehrerinnen führten Aufsicht, so dass kein Kind zu Schaden kam, denn alle Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse durften mitmachen. Die Schüler hatten sichtbar große Freude, mit Erlaubnis mal den Mitschüler nass zu machen. Diese Stunde war dann leider auch viel zu schnell vorbei. Bild: Ulrich Leibbrand