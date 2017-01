Pfullendorf Großzügige Spende aus Denkingen für Schmetterlingskinder

Vereine, Krippenbauer und die Grundschule tragen in der Adventszeit mehr als 2000 Euro zusammen und unterstützen so eine Spezialklinik für Betroffene der seltenen Erkrankung.

Bereits zum dritten Mal haben Bürger und der Musikverein Denkingen im Advent die Adventsfenster geöffnet. Die Spendenaktion zugunsten der Schmetterlingskinder wurde erstmals durch den ersten Denkinger Weihnachtstraum sowie den Gesangverein Pfullendorf und den Kirchenchor Göggingen mit einem Konzert am vierten Advent in der Pfarrkirche Denkingen unterstützt, informiert Brigitte Schatter über die Aktion. Die Schmetterlingskrankheit (EB) basiert auf einem Gendefekt. In Salzburg gibt es die weltweit einzige Spezialklinik, die durch die Patientenorganisation Debra aus Österreich fast ausschließlich durch Spenden betrieben wird. "Wir freuen uns, daß wir der Debra einen Betrag von 2475,37 Euro überweisen konnten", schreibt Brigitte Schatter.

Der Musikverein Denkingen (MVD) hat zum ersten Mal den Denkinger Weihnachtstraum organisiert und spontan angeboten, als besonderen Höhepunkt das erste Adventsfenster an der Andelsbachhalle zu öffnen. Unterstützt wurden der MVD von anderen Denkinger Vereinen wie der Frauengemeinschaft, der Landjugend, der Holzhauderezunft, dem Krippenbauer Klaus Bürkle und der Grundschule. Es gab alles, was Herz und Magen begehrte: Weihnachtskrippen, Adventsschmuck, weihnachtliche Leckereien und vieles mehr.Wer sich aufwärmen wollte, konnte es sich im Foyer der Halle bei Kaffee und Kuchen gemütlich machen, sofern er noch einen Sitzplatz ergattern konnte. Gegen Abend sang der Denkinger Kirchenchor unter der Leitung von Edi Hofmann weihnachtliche Weisen.

Als um 18 Uhr Verena Lohr-Hofmann für den MVD das erste Adventsfenster öffnete, konnte der Platz vor der Halle die vielen Menschen kaum fassen. Beim zweiten Adventsfenster brachte Patrizia Gitschier mit ihrer Nikolausgeschichte vor allem Kinderaugen zum Leuchten. Bei Familie Bechinger war es die kleine, weiße Kerze mit dem goldenen Stern, die in der heiligen Nacht in der Kirche heller und schöner leuchtete als alle anderen Kerzen zusammen. Das vierte Fenster bei Familie Gaupp in Sylvenstal stand ganz im Zeichen des Friedenslichts von Bethlehem.