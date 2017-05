Pfullendorf Großer Widerstand gegen Bau des zweiten Windparks in Pfullendorf

Seitdem sich auf der Gemarkung Denkingen drei Windräder drehen, klagen immer mehr Menschen über gesundheitliche Beeinträchtigungen. Auch deshalb ist der Protest gegen einen weiteren Windpark mit vier Anlagen sehr groß, wie SÜDKURIER-Redakteur Siegfried Volk bei einer Informationsveranstaltung erfuhr.

Was Du nicht willst, dass man tu', das füg auch keinem anderen zu! Dieses mahnende Sprichwort, das ein Grundprinzip des gesellschaftlichen Miteinanders ist, sehen viele Menschen in der Region durch das Handeln des Spitalfonds Überlingen verletzt. Die schöne Bodenseelandschaft soll nicht durch 235 Meter große Windräder verschandelt werden, aber sich an der Energiewende und am Windparkgeldfluss beteiligen will sich die Große Kreisstadt doch und so baut man die Dinger halt im Linzgauhinterland. Die aktuellen Rahmenbedingungen attestieren dem Spitalfonds und der Firma Abo Wind AG rechtlich betrachtet ein einwandfreies Handeln und, dass die potentielle Betreiberfirma so früh die Öffentlichkeit informiert, spricht für deren Seriosität. Auch bei der Informationsveranstaltung in Denkingen machten die Firmenvertreter größtenteils eine gute Figur. Mal abgesehen vom Versuch, sich das Bürgerwohlwollen mit ein paar tausend Euro an Sachspenden zu erkaufen. Und auch die Gegner des Windparks und Mitglieder der Bürgerinitiative trugen ihre Bedenken und Sorgen größtenteils ruhig und sachlich vor. Logischerweise wurde es immer dann etwas heftiger, wenn es um politische Grundsatzdebatten wie die von CDU-Kanzlerin Merkel angeordnete Energiewende oder dem forcierten Windkraftausbau der einstigen grün-roten Landesregierung ging. Aber eine Diskussion auf lokaler wie regionaler Ebene über diese Entscheidungen ist sinnlos. Eine Debatte über die Befindlichkeiten der Menschen, die mit den Konsequenzen leben müssen, ist umso sinnvoller und notwendig. Denn, wenn es keine öffentlichen Dispute über die in Berlin und Stuttgart getroffenen Beschlüsse gibt, dann glauben die dortigen Entscheidungsträger womöglich, dass ihr möglicherweise von gutem Willen getriebenes Handeln tatsächlich auch nur Gutes gebracht hat. Klar ist, dass Pfullendorf alles tun wird, um den zweiten Windpark zu verhindern, wobei die Möglichkeiten sehr gering sind, denn außer der Macht des Wortes haben die Betroffenen nur wenige Möglichkeiten.