Pfullendorf Großaktionär Tahoe sichert Alno nach Insolvenz Unterstützung zu

„Die Tahoe Investors GmbH hat die Alno AG durch diverse Sanierungsdarlehen in den vergangenen Monaten massiv finanziell unterstützt und ist bereit, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ihren Beitrag zum Fortbestehen des Unternehmens zu leisten“, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Alno hatte zuvor angekündigt, wegen eingetretener Zahlungsunfähigkeit ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zu beantragen.Zwar seien die Restrukturierungsmaßnahmen der vergangenen Monate weitgehend umgesetzt und das operative Ergebnis signifikant verbessert worden, betonte Tahoe. Das habe aber nicht gereicht, den Sanierungsstau und die finanzielle Belastung aus Altlasten der vergangenen zehn Jahre zu kompensieren. „Ziel der geplanten Sanierung in Eigenverwaltung muss vor allem sein, die Alno AG finanziell, bilanziell und operativ nachhaltig zu stabilisieren.“Hinter Tahoe steht die bosnische Unternehmerfamilie Hastor. Die Investment-Gesellschaft kontrolliert seit Anfang des Jahres gut 43 Prozent der Alno-Anteile und damit auch der Stimmrechte.Der geplante Insolvenzantrag des Küchenherstellers Alno ist nach Auffassung der Gewerkschaft IG Metall keine Überraschung. Die finanzielle Situation bei dem Unternehmen sei seit Jahren schon angespannt gewesen, sagte der zweite Bevollmächtigte von Albstadt, Michael Föst, am Mittwoch. Daher komme die Insolvenz nicht ganz überraschend.Trotz des Einstiegs des Investors Tahoe sei es nicht gelungen, Alno wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Die Standorte müssten erhalten bleiben. Außerdem dürfe es zu keinem weiteren Stellenabbau kommen, forderte der Gewerkschaftsfunktionär weiter.Föst warf dem Alno-Management schwere Fehler vor. Es habe über Jahre hinweg Stellen gestrichen. Dies habe aber keine großen Änderung gebracht. Alno hatte zuvor angekündigt, wegen eingetretener Zahlungsunfähigkeit ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zu beantragen.Mit einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, wie es der Küchenhersteller Alno anstrebt, müssen strauchelnde Unternehmen das Ruder nicht an einen Insolvenzverwalter abgeben. Hat das Unternehmen gute Überlebenschancen und sind Gläubiger und Gericht einverstanden, kann die Geschäftsleitung im Amt bleiben. Ein sogenannter Sachwalter überprüft dabei den Gesundungsprozess. 2012 trat die dafür notwendige Änderung der Insolvenzordnung in Kraft (ESUG). Damit sollen die Sanierung von Unternehmen und der Erhalt von Arbeitsplätzen im Vordergrund stehen.