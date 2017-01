Pfullendorf Gospelsänger zu Gast in der St. Jakobuskirche in Pfullendorf

Der Gospelchor Markdorf möchte sich mit einem Auftritt in der St. Jakobus Kirche in Pfullendorf einer breiten Öffentlichkeit vorstellen.

Schon mehrfach wurde der Gospelchor zu Hochzeiten nach Pfullendorf geholt, sei es in der Kirche St. Jakobus oder in Maria Schray. Stets war es für die Sängerinnen und Sänger ein besonderes Erlebnis, bei kirchlichen Trauungen mit ihren Gospels zu einer besonders feierlichen Stimmung beitragen zu dürfen.

Der nächste Auftritt in Pfullendorf ist daher schon fest eingeplant. Am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr veranstaltet der Chor aus Markdorf ein Gospelkonzert in der St. Jakobuskirche. "Damit möchte sich der Chor einer breiteren Öffentlichkeit in Pfullendorf vorstellen", erklärt Chorleiter Hans Jörg Walter. Landauf-landab sind in den letzten Jahren Gospelchöre entstanden. Ob in kleiner Formation mit schwarzen Solisten oder als großer Gemeinschaftschor mit Sängern aus den Gemeinden der Region, der Zulauf ist ambitioniert. Was nun diese Chöre so beliebt macht, lässt sich durch einen Konzertbesuch selbst erleben. Der Markdorfer Gospelchor mit seinen rund 50 Mitgliedern ist ein gutes Beispiel dafür. Nicht nur für die Wirkung freudigen Chorgesangs, sondern auch für das Magische, das den Spirituals und Gospels zugesprochen wird.

Die Lieder sucht sich Chorleiter Hans-Jörg Walter zumeist im heutigen Amerika, dem Ursprungsland dieser aus religiöser Innigkeit und afrikanischem Rhythmus entstandenen Sklavensongs. Auch heute noch ist in Gospels die starke Originalität der Spirituals spürbar. Den reichen Schatz der Gospelsongs, die mit unerschöpflicher melodischer Kraft, geschmeidigen Harmonien und starkem Ausdruck von diesem Chor vorgetragen werden, kann man so als bleibendes Erlebnis in sich aufnehmen. In der Begleitung des Gospelchores finden sich Klavier, Bass und dezentes Schlagzeug. Vielleicht ergibt sich im Konzert am 22. Januar auch eine Möglichkeit, in der das Publikum aktiv mitmachen kann.

Der Chor verlangt keinen Eintritt, bittet aber um Spenden, die zur Minimierung der eigenen Kosten beitragen und zum Bau des neuen Kolpinghauses und dem ersten Abrissarbeiten in dieser Sache beitragen sollen.