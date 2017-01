Pfullendorf Glosse: Leere Geldbörse

Wenn Sie kein Geld mehr in der Tasche haben und Ihre EC-Karte zum Jahresende abgelaufen ist, die Bank aber längst geschlossen hat und Sie dringende Besorgungen machen müssen, können Sie ganz schön ins Schwitzen geraten. Ein Erfahrungsbericht von SÜDKURIER-Redakteur Jürgen Witt

Unverhofft kommt oft, heißt es im Volksmund. Und niemand ist dagegen gefeit, unliebsame Überraschungen zu erleben. Eine knappe halbe Stunde bevor der Lebensmitteldiscounter in Pfullendorf seine Pforte schließt, kommt es ihm siedend heiß in den Sinn: Ein Einkauf ist überfällig. Er schaut in seinen Geldbeutel – seit mehr als einer Woche hat er nichts mehr abgehoben, mit diesem Bargeldrestbestand kann er nicht mal einen einzelnen Apfel im Miniaturformat erwerben. Also mit der EC-Karte bezahlen. Doch zur Sicherheit hebt er lieber schnell etwas ab. Man weiß ja nie. Der Bankomat nimmt die Geheimzahl, den gewünschten Betrag brav auf. Es rödelt, dann spuckt er die Karte wieder aus: "Keine Auszahlung möglich, die Karte ist abgelaufen. Setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung!" Na, bravo! Mit blankem Entsetzen starrt er auf die Nachricht, auf seine Bankkarte: Gültigkeit bis 12/2016. Innere Panik bricht bei ihm aus. Der Schalter der Bank ist längst geschlossen, kein Brot zu Hause, der Kühlschrank leer, kein Geld im Sack, mit knurrendem Magen ins Bett und die aktuelle Karte möglicherweise am nächsten Tag zu reklamieren, weil sie auf dem Postwege niemals angekommen ist. Die Situation scheint heillos verfahren: Die Götter haben sich im neuen Jahr gegen ihn verschworen!

Da kommt ihm blitzartig ein Gedanke. Er rast mit dem Auto nach Hause, schaut hektisch in seinen Briefkasten, nestelt darin einen Brief des Bankhauses heraus. Tatsächlich: Ein Kuvert und die neue Karte ist zu fühlen, also drin. Noch sieben Minuten Zeit. Er könnte jubeln, tut es aber nicht. Schließlich muss er im ständigen Kampf mit dem immer wieder ausgehenden verflixten Licht im Hauseingang noch seine Unterschrift auf die Rückseite der Karte krakeln. Sie fällt jämmerlich aus. Jetzt flitzt er mit dem Wagen zum Einkaufsladen und kommt kurz vor Ultimo gerade noch, atemlos, in Selbigen hinein. Schnell durchatmen, die Besorgungen gemacht. An der Kasse des Discounters überkommt ihn erneutes, kurzes Bangen: Gilt überhaupt die Geheimzahl noch? Er hat den Briefinhalt ja vor lauter Eile nicht wirklich gelesen. Vorsichtshalber sagt er, hörbar für die zwei ihm Nachfolgenden, die ihre Ware bereits aufs Transportband gelegt haben, dass seine Karte heute Feuertaufe hat. Wenn's nicht klappt, ist die Blamage nur halb so groß und er muss halt die Ware zurücklassen. "Es hat geklappt", grinst die Frau an der Kasse, ihn amüsiert musternd. Und auch der Einkäufer ist innerlich saumäßig erleichtert: "Ett hätt noch emmer jot jejange," so steht es in Artikel drei des kölschen Mundart-Grundgesetzes, fällt ihm spontan ein und dieses beruhigende Sprichwort passt für nervenaufreibende dreißig Minuten allemal.