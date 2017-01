Wer in der ehemaligen Reichstadt zu Mitternacht beim Promenieren an finsteren Stellen vorbeikommt, darf sich über einen unverhofften Plumpser in den Stadtsee oder einen Sturz über nicht zuvor registrierte Gegenstände nicht wundern. Eine humorvolle Betrachtung voller Selbstironie von SÜDKURIER-Redakteur Jürgen Witt.

Wer holpert hier durch Nacht und Wind, es ist ein Kerl, ich glaub', der spinnt. So oder ähnlich müssen sich Pfullendorfer Bürger vorkommen, wenn sie des Nachts in der ehemaligen Reichsstadt unterwegs sind. Von wegen schöne Altstadt. In ein besseres Licht gerückt ist allenfalls der Marktplatz durch den erleuchteten Weihnachtsbaum. Ansonsten herrscht überall eine Kuhnacht drumherum. Markus Schenzle hat es bei der letzten Gemeinderatssitzung des Vorjahres dankenswerter Weise angesprochen und die von ihm ausfindig gemachten finsteren Stellen benannt. Was viele belustigt hat. Er hat sinngemäß gesagt, dass es im Bereich des Spitals an Beleuchtung fehlt, der Fußweg vom Linzgaucenter zum Kreisverkehr höchstens zu erraten ist. Und wer mitternächtlich von der Zentralgenossenschaft in Richtung Stadtsee sich promenierend bewegen will, kann den Weg zumindest durch seine Lauschlappen orten über schnatternde Enten, trompetende oder gar zischend warnende Schwäne oder gurrende Rebhühner. Aber Achtung, wer schlecht hört, darf hinterher nicht jammern, wenn er ins eiskalte Gewässer hineingefallen ist. Aber gegen diese Düsternis, so trösten wir uns, dürfte ja alsbald Stadtbauamtsleiter Jörg-Steffen Peter für Abhilfe sorgen. Es steht auf seiner Agenda. Eher kein Licht wird auch in Zukunft denjenigen begleiten, der als gläubiger Christ zur Maria Schray gewallfahrt ist und sich zu dunkler Nachtstunde wieder auf den Heimweg trollt. Da kommt es auf den Tastsinn an. Allergrößtes Beleuchtungsdefizit verrät die untere Hauptstraße. Es brennt keine Funzel mehr, wenn die beiden in ihr befindlichen Gasthäuser oder der Dönerladen Feierabend gemacht haben.

Vertikale Elemente wie Mauern und Hausfassaden lassen sich vom menschlichen Auge so gar nicht mehr erfassen, es sei denn, der Vollmond spendet sein Licht. Da steht der Autor sogar als Zeuge der Anklage parat. Denn ihn selbst hat hastigen Schrittes vorwärts eilend, ein Gegenstand ungefragt die Hüfte geprellt und baumschwer bei kräftigem Fluch zu Boden gehen lassen. Schuldig war ganz klar eine willkürlich in die Straße gestellte, pechschwarze Anzeigentafel nahe des Modehauses Langer, das zu dieser Nachtzeit nicht mehr lesbare Köstlichkeiten eines Cafés in der Uttengasse anpreist. Rrrrumms hat es gemacht und der auf das Hindernis Stoßende verlor in haltloser Körperbiegung sein nicht so leichtes Gleichgewicht, während das monströse Teil – wie bei einem fastnächtlichen Hemdglonkerumzug – mit irre lautem Geschepper den Abgang suchte. Heidefetz! Was für eine Stadt, die im Jahre 1220 noch nach Lichtachsen ausgerichtet und erbaut worden war. Jetzt kannst du nur beten, dass an den aktuell unterbelichteten Stellen mal wieder ein Lichtlein aufgehen wird.