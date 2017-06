Pfullendorf Gesangverein hat neue Chorleiterin gefunden

Baiba Urka ist die Nachfolgerin von Rainer Kempf als Chorleiterin beim Gesangverein Pfullendorf. Die 28-jährige Lettin studiert an der Musikhochschule Trossingen Alte Musik.

Pfullendorf- Einige Wochen war die Stimmung beim Gesangverein auf dem Tiefpunkt. Chorleiter Rainer Kempf hatte seinen Rückzug verkündet. Er sah nach als 30 Jahren keine Zukunft mehr für den Chor. Die Zahl der männlichen Sänger war deutlich geschrumpft und Neulinge, auch weibliche, waren eher selten.

Vereinsvorsitzende Irmine Felix stand vor einer Aufgabe, bei der so manche andere das Handtuch geworfen hätte. Die Gesangvereinschefin ließ sich nicht abschrecken. Es war ihr bewusst, wie schwer es werden würde, die Nachfolge für Kempf zu regeln. Denn dabei ging es nicht nur um eine Person, sondern auch um Qualität, Und es ging auch darum, jemanden zu finden, der vom Chor akzeptiert wird. An Kempf hatte man sich gewöhnt und mit ihm auch viele neue Dinge ausprobiert. Traditionelles Liedgut durch moderne Literatur zu ergänzen, das war seine Spezialität und sein Markenzeichen.

Nun ist eine Frau in Rainer Kempfs Fußstapfen getreten. Baiba Urka ist 28 Jahre alt und studiert an der Musikhochschule in Trossingen Alte Musik. Schon am Namen ist erkennbar, dass sie wohl kaum aus dem Badischen stammt. "Stimmt",sagt sie lachend und erzählt von ihrer Heimat Lettland, wo sie ein Bachelor-Studium in Chorleitung und ein Masterstudium in Gesang absolviert hat. Dabei hatte sie es ursprünglich gar nicht so mit dem Singen. Akkordeon war ihr erstes Instrument, das sie gelernt hat. Die Großmutter sang im Kirchenchor, der Vater spielte in einer Partyband und Baiba wollte Klavier spielen. Das wurde ihr dann auf einem Musikgymnasium ermöglicht. Schon bald war für sie klar, dass sie Musik studieren will.

"Ich habe aber keine große Stimme", sagt sie selbstkritisch – und so entschied sie sich für die Chorleitung. Acht Jahre hat sie dieses Fach studiert. In der Region leitet die 28-Jährige neben dem gemischten Chor in Pfullendorf noch zwei Kirchenchöre und gibt auch Gesangsunterricht in Meßkirch und an der Musikschule in Pfullendorf. Auf die Chorleitung war sie aber nie fixiert und deshalb studiert sie jetzt Alte Musik. Ihre Stimme ist jetzt größer geworden – und ihr Aufgabengebiet auch.

Vom Chor in Pfullendorf ist Baiba Urka angetan. Und auch von ihrem Vorgänger. "Er hat sehr schöne Arrangements gemacht", sagt sie anerkennend in sehr gutem Deutsch. Für die Zukunft stellt sie sich vor, mehr A-capella-Stücke einzuüben. Vor allem ist es ihr aber wichtig, dass die Leute nicht aufgeben. Doch die sind erst mal froh, dass es weitergeht. Von den Chormitgliedern hört man nur Positives. "Das Alter ist kein Problem und dass sie eine Frau ist sowieso nicht", heißt es. Wichtig seien das Können und der "richtige Draht" zum Chor. Wer bei einer Probe zusieht, bekommt nicht nur die Atemübungen mit, sondern sieht auch das Lächeln auf den Gesichtern der Chormitglieder. Es scheint ein Spiegelbild zum Gesichtsausdruck der Chorleiterin zu sein. Denn auch ihr ist das Lächeln wichtig. "Musik ist etwas Wunderschönes", sagt sie. Aber sie müsse gut sein. Deshalb ist klar: Die junge Lettin hat einen hohen Qualitätsanspruch an ihre Frauen und Männer, aber auch an sich selbst.

Baiba Urkas Freund ist Spanier und studiert ebenso in Trossingen. Ihm haben es die historischen Saiteninstrumente angetan. Machen die beiden auch mal Hausmusik? "Eher selten", sagt sie. Hat sie sich schon im Süden eingelebt? "Aber ja. Es ist sehr schön hier und man hat viele Möglichkeiten." Was sie vermisst, das sind so manche lettischen Gerichte, vor allem die mit saurer Sahne. Und natürlich ihre Eltern. "Die waren traurig, dass ich nach Deutschland gegangen bin. Aber sie haben verstanden, dass ich unbedingt an die Musikhochschule in Trossingen muss." Und dort macht sie demnächst ihre Prüfung. Eigentlich kann nichts schiefgehen. Denn sie ist sehr gut vorbereitet und sie hat auf jeden Fall 80 Daumen, die gedrückt werden – die vom Chor in Pfullendorf.

"Im Chor herrschte Untergangsstimmung"

Irmine Felix ist seit 2008 Vorsitzendes des Gesangvereins Pfullendorf und selbst seit 27 Jahren aktive Sängerin.

Wie sind Sie an die neue Chorleiterin gekommen?

Der SÜDKURIER berichtete über einen Schnuppertag der Musikschule, an dem auch Frau Urka Gesangsstunden angeboten hatte. Hier erfuhren wir, dass sie ein abgeschlossenes Studium in Chorleitung und Gesang hat – für einen Chor wie den unseren die besten Voraussetzungen. Bei einem Treffen mit ihr und Vorstandsmitgliedern sind wir uns dann relativ schnell einig geworden.

Baiba Urka ist noch recht jung. Haben die älteren Chormitglieder damit ein Problem?

Rainer Kempf war im selben Alter, als er den Gesangverein übernommen hat. Frau Urka hat eine sympathische, angenehme Art und ist kompetent. Mir sind wegen des Alters noch keine Vorbehalte zu Ohren gekommen.

Rainer Kempf hat dem Chor in seiner langen Dirigentenzeit seinen musikalischen Stempel aufgedrückt. Ist da eine Umstellung nicht sehr schwer?

Natürlich ist es eine große Umstellung, wenn ein Chor 30 Jahre denselben Chorleiter hat. Für viele war Rainer Kempf der einzige Chorleiter, den sie als Chorsänger bis dahin erlebt haben. Ich habe aber bereits vor der ersten Chorprobe mit Frau Urka darauf hingewiesen, dass jeder Chorleiter seinen eigenen Stil hat, auch in Bezug auf die Literatur und dass eine Umgewöhnung absolut normal ist und keiner die Geduld verlieren solle. Frau Urka ist übrigens nach der ersten Probe ganz spontan mit Begeisterung beklatscht worden.

Stand der Chor tatsächlich vor der Auflösung?

In der Hauptversammlung im Januar herrschte eine Untergangsstimmung. So schlecht, wie es rübergekommen ist, ist der Chor in keiner Weise. Das hatte mich damals sehr gestört, denn diese auch in den Medien logischerweise weitergetragene Stimmung hat uns geschadet. Wir sind derzeit immer noch rund 50 Aktive, die wäre mancher Chor froh, wenn er das hätte. Wir haben übrigens bei den Männern als auch bei den Frauen Zugänge bekommen.

Wie sehen sie die Zukunft?

In der Vereinslandschaft sieht es allgemein nicht so gut aus. Wir für uns müssen sehen, wie wir uns für die Zukunft aufstellen, damit wir auf lange Sicht weiter gut bestehen können. Wir treffen uns nach wie vor gerne jede Woche zur Chorstunde. Singen ist nachgewiesenermaßen gesund für Körper, Seele und Geist. Wer sich etwas Gutes tun will, sollte zum Singen kommen.