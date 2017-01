Pfullendorf Gesangverein droht das Aus

Die 162. Jahresversammlung des Gesangvereins Pfullendorf nahm ihren ganz gewohnten Lauf, bis hin zum Tätigkeitsbericht des Chorleiters. Kurz ließ Rainer Kempf nochmals die beiden schönen Konzerte in Denkingen und Göggingen Revue passieren. Anschließend teilte er den 44 versammelten Mitgliedern dann aber mit, dass er den Chor verlassen werde. "Ich bin frustriert und ich sehe keine Zukunft mehr", waren seine klaren Worte.

In diesem Augenblick hätte man in der Gaststätte Deutscher Kaiser die sprichwörtliche Nadel fallen hören können. Die Chormitglieder waren allesamt überrascht wie auch schockiert. "Der Pfullendorfer Gesangverein ist mein Baby", sagte Kempf und versuchte, damit klar zu stellen, wie schwer ihm seine Entscheidung gefallen sei. Der Dirigent sieht das größte Problem darin, dass die Männer nicht mehr singen. Und ohne genügend Männersingstimmen, sprich ohne einen dreistimmigen Gesang, macht er nicht mit, stellte er klar.

Nachdem Dirigent Rainer Kempf seinen Standpunkt vertreten hatte, trat Hermann Billmann, als Vertreter der Stadt Pfullendorf, ans Rednerpult. "Ich habe viele betroffene Gesichter gesehen." Und: "Ich habe gespürt, wie das Gemüt im Raum spürbar gesunken ist", lautete sein verständnisvoller Kommentar. Mit: "Das müssen wir erst einmal verarbeiten", setzte Irmine Felix, Vorsitzende des Gesangvereins, die Tagesordnung fort. "Wir werden spätestens nach der Faschingszeit eine Vorstandssitzung einberufen, bei der auch der Dirigent anwesend ist. Wir planen eine Werbekampagne, um doch noch neue Mitglieder zu werben", sagte sie später auf Nachfrage.

"Wir haben alles versucht" Rainer Kempf , Musikpädagoge und Organist, ist seit 1987 Chorleiter in Pfullendorf und seit 1984 in Göggingen. Ein Datum für seinen Rückzug gibt es noch nicht.

, Musikpädagoge und Organist, ist seit 1987 Chorleiter in Pfullendorf und seit 1984 in Göggingen. Ein Datum für seinen Rückzug gibt es noch nicht. Herr Kempf, ihr Rückzug als Chorleiter bedeutet für den Pfullendorfer Gesangverein ziemlich sicher das Ende? Die Möglichkeit, weiterzumachen, sehe ich nicht. Unser erster Tenor mit drei Stimmen ist zum einen total überaltert. Zum anderen würden wir insgesamt mindestens sechs Tenorstimmen brauchen. Außerdem fehlen uns noch zusätzlich zwei Sopranstimmen.

Wenn Sie diese Stimmen bekommen, würden sie weitermachen? Ich denke, das ist völlig unrealistisch. Wir haben in den letzten fünf Jahren als Neuzugänge gerade einen Mann und einige Frauen gehabt. Und wir haben alles versucht. Wir sind von Haus zu Haus gegangen, wir haben Flyer verteilt und sogar einen Imageberater beauftragt. Gebracht hatte uns dies keinerlei Zugänge.

Wenn also kein Wunder geschieht ist dies das Aus? Ich habe mir kein Datum gesetzt für meinen Rückzug. Heute habe ich den Chor über meine Entscheidung informiert. Die Fernsehaufnahmen für das Weihnachtslied Anfang Februar gehen natürlich noch klar. Aber ein Parkhauskonzert wird es mit mir nicht mehr geben. Fragen: Robert Reschke

In der Versammlung gab es auch eine Reihe von Ehrungen: Angelika Huth übernahm die Ehrungen des Deutscher Chor Verbands. So erhielten Maja Pfluger für 25, Hilde Endres und Heiner Sievert für 40 und Christel Wegmann für 50 Jahre Chormitgliedschaft die Urkunden und Ehrennadeln des Verbands überreicht. Irmina Felix übernahm die vereinsinternen Ehrungen und überreichte an Gundula Bethke und Anita Efthymiou-Veitinger die Ehrennadel in Silber für 15 Jahre Vereinstreue. Hilde Endres, Albert Bedbur und Klaus Scherzinger wurden mit der goldenen Ehrennadel des Vereins für ihre 30-jährige Vereinstreue ausgezeichnet. Ebenso erhielten die fleißigsten Probenbesucher ein kleines Sektpräsent.

Elf Frauen und sechs männliche Chormitglieder hatten bei den Proben weniger als fünf Mal gefehlt. Felix verabschiedete zudem sechs Aktive. Allerdings sagten diese zu, nun als passive Mitglieder den Verein zu unterstützen, was ihnen Beifall einbrachte. Damit besteht der Pfullendorfer Gesangverein nun aus 53 aktiven und 46 passiven Mitgliedern. "Es werden doch halt immer weniger", hatte die Vorsitzende bei ihrer Begrüßung angemerkt. Des Weiteren zeigte sie in ihrem Rechenschaftsbericht die verschiedenen Aktivitäten ihres Vereins auf. Dazu zählt die Bewirtung des Turnerballs oder auch das Brunnenfest, das allerdings im Vorjahr der schlechten Witterung zum Opfer fiel. Das Singen beim Neubürger-Empfang auf dem Marktplatz oder der Stand auf der Seeparkschau ergänzten das bunte Programm. Den Höhepunkt bildeten die Gemeinschaftskonzerte mit dem Kirchenchor Göggingen. Neben dem guten Anklang, den die Veranstaltungen fanden, ergab sich auch der ansehnlich Spendenbetrag von 1700 Euro.