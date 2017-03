Pfullendorf Generalunternehmer baut den Ersatzkindergarten in Pfullendorf

Gemeinderat Pfullendorf billigt Verwaltungsvorschlag und zum Schuljahr 2018/19 soll das Gebäude stehen

Breite Unterstützung gab es für Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter vom Gemeinderat für seinen Vorschlag, den Bau des neuen Kindergartens im Roßlauf einem Generalunternehmer zu übertragen. Und wenn es nach Bürgermeister Thomas Kugler geht, dann soll das Gebäude zum Schuljahresbeginn 2018/2019 bezugsfertig sein. Der Neubau ist als Ersatzbau für den einsturzgefährdeten Kindergarten am Stadtgarten absolut notwendig und soll schnellstmöglich errichtet werden. Aufgrund der Dringlichkeit und Eile unterbreitete Peter dem Gemeinderat den Generalunternehmervorschlag. Dieser ist verantwortlich für den Zeitplan und besonders die Einhaltung des Budgets – der Gemeinderat hat bei den Haushaltsberatungen die Kosten für Bau, Innenausstattung und Außenanlagen auf drei Millionen Euro gedeckelt. Unklar ist noch, auf welchem Weg der Generalunternehmer gefunden wird. Möglich wäre eine beschränkte Ausschreibung mit Überprüfung der Firmen oder ein vorgeschalteter Wettbewerb für potenzielle Bewerber. Vorgegeben würden dabei das Raumprogramm sowie der Leistungsumfang für das Projekt, und dann vergibt der Gemeinderat den Auftrag an denjenigen, dessen wirtschaftliches Angebot den Interessen der Kommune am ehesten entsprechen. "Wir müssen also nicht an den Preisgünstigsten vergeben?", hakte Emil Gabele (CDU) nach, was Bürgermeister Kugler bejahte. Man prüfe die Angebote mittels Bewertungsmatrix und wichtig sei, dass man ein sauberes Lastenheft verfasse, das keinen Interpretationsspielraum bezüglich der Arbeiten zulasse.

Stadtbaumeister Peter zitierte Studien, wonach bei Generalunternehmensaufträgen mindestens 50 Prozent der Wertschöpfung in der Region verbleiben, eine Effizienzverbesserung von 16 Prozent erreicht werde, 80 Prozent der Bauhandwerksleistungen von Firmen im Umkreis von 10 bis 20 Kilometern ausgeführt würden und Vergaben an ausländische Unternehmen seien weniger bekannt. Das Stadtbauamt übernimmt während der Bauphase eher Kontrollfunktionen und klärt Probleme mit dem Generalunternehmen, erklärte Peter auf Nachfrage von Heike Heilig (UL). "Die Vorteile treffen voll zu", bestätigte Siegbert Krall (FW) aus eigener Erfahrung und Rathauschef Kugler bestätigte auf Anfrage von Karl Abt, dass bei der Auftragsvergabe an Subunternehmen die geforderten Standards wie Mindestlohn vom Generalunternehmer eingefordert werden müssen. Über das Leistungsprogramm und das Raumbuch wird der Gemeinderat nach Ostern entscheiden, ebenso über das Verfahren zur Ermittlung des Generalunternehmers.