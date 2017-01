Pfullendorf Generalinspekteur besucht Staufer-Kaserne in Pfullendorf

Bundeswehrskandal sorgt für Schlagezeilen und die Pfullendorfer sind über die Vorkommnisse schockiert. Viele Bürger wissen allerdings nichts über den Soldatenalltag am Bundeswehrstandort.

"Das ist der Hammer", entfährt es Friedhelm Mattes, als er am Samstagmorgen im Schaufenster der SÜDKURIER-Geschäftsstelle aufmerksam die Berichte zu den Vorkommnissen in der Staufer-Kaserne liest. Er wurde wie alle Pfullendorfer am Freitagabend von der Nachrichtenlage überrascht und will sich nun ausführlich informieren. Auch beim Stammtisch im "Pauseneck" war die Kaserne am Samstag das beherrschende Thema, wobei das Entsetzen über die Misshandlungen und Erniedrigungen groß war.



Völlig unverständlich war der Runde, warum in den vergangenen Monaten nichts an die Öffentlichkeit drang, denn es müssten doch so viele Leute Bescheid gewusst haben. "Das hat mich richtig schockiert", bekennt Pauseneckinhaber und Gemeinderat Peter Feineisen im Gespräch mit dem SÜDKURIER, als er von den Quälereien der Soldaten hörte. "Das hat aber mit der Stadt nichts zu tun", zieht das Mitglied der Freien-Wähler-Fraktion wie viele andere Bürger, die ihre Namen nicht nennen wollen, eine klare Trennlinie zwischen Kommune und Garnison. In der Vergangenheit habe es viele Kontakte und Begegnungen zwischen Bürgern und Bürgern in Uniform gegeben und man kannte sich. In den vergangenen Jahren hat sich dieser Kontakt enorm verringert, denn auf den Straßen sind keine Uniformträger mehr zu sehen und somit begegnet man sich nur noch bei offiziellen Anlässen wie beispielsweise dem Neujahrsempfang.



Einzig, wenn Soldaten mit Gepäck durch das Gelände marschieren oder bei Extremübungen sich als Einzelkämpfer durchschlagen müssen, bekommen die Bürger die Uniformträger zu Gesicht. Dass in Pfullendorf die Soldaten für den Ernstfall ausgebildet werden, zeigt das kleine Dorf, das auf dem Übungsgelände errichtet wurde, in dem die Einsatzkräfte unter anderem den Häuserkampf üben.

Der Lehrgangscharakter des Ausbildungszentrums, bei der Soldaten nur wochen- oder monatsweise in Pfullendorf sind, befördert diese Abschottung. Und die Lehrgangsteilnehmer aus den USA, Türkei, Griechenland oder Holland sind häufig nur für ein oder zwei Jahre im Linzgau stationiert. Eine Frau aus Krauchenwies beobachtet deshalb in ihrer Nachbarschaft einen regen Mieterwechsel bei Wohnungen, die von ausländischen Familien temporär bewohnt werden. Auch in der Kreisstadt sind seit der Schließung der Graf-Stauffenberg-Kaserne die Soldaten aus dem Alltag der Bürger verschwunden. "Deshalb fehlt auch der Bezug zur Bundeswehr und umso schockierender sind dann solche Nachrichten", ergänzt die Krauchenwieserin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Absolutes Neuland waren für Gregor Heller die Informationen über die Staufer-Kaserne. Der Lastwagenfahrer nutzte seine Mittagspause, um sich im SÜDKURIER über das Geschehen zu informieren, und war ziemlich verblüfft, dass hier Elitesoldaten ausgebildet werden. Auch die Internationalität der Truppe war dem Mann aus Rheinland-Pfalz bislang nicht bekannt. Er ist aus Kaiserslautern, den Umgang mit den dort stationierten US-Truppen gewöhnt, aber dass wenige Kilometer vom Bodensee entfernt auch die US-Armee Spezialkräfte ausbilden lässt, war ihm gänzlich neu.

Die mediale Aufmerksamkeit ist der Kaserne und damit der Stadt mindestens so lange sicher, bis die Vorfälle aufgeklärt sind. So platzierte sich unter anderem ein Team der "Bild"-Zeitung am Samstagmittag vor dem Kaserneneingang und versuchte die Fahrer von ein- und ausfahrenden Autos zu einem Statement zu bewegen, allerdings vergeblich. In dieser Woche will Generalinspekteur Volker Wieker sich vor Ort ein Bild machen und in der Staufer-Kaserne nach dem Rechten sehen. Noch unklar ist, ob sich der ranghöchste Soldat der Bundeswehr im Anschluss öffentlich zur Situation äußert. Bekanntlich hat seine Vorgesetzte, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die Aufarbeitung des Skandals in Pfullendorf zur Chefsache erklärt. Die Linzgaustadt ist von der Leyen nicht unbekannt. Als sie noch das Amt der Bundesarbeitsministerin bekleidete, machte sie während des Wahlkampfes Station im "Werkstättle".



Staufer-Kaserne

Die Kasernenanlage umfasst 46 Hektar und der Standortübungsplatz 147 Hektar. Der Bundeswehrstandort wurde von 1957 bis 1959 errichtet und im Oktober 1964 nach Generaloberst Werner von Fritsch benannt. Nach heftiger Kritik an der Namensgebung für einen NS-General wurde die Kaserne 2013 in "Staufer-Kaserne" umbenannt. Unter anderem befindet sich darin ein Ausbildungsstützpunkt des Simulationssystems für Rahmenübungen (SIRA) – ein Gefechtsübungssimulationssystem für simulationsunterstützte Rahmenübungen. Alle Abläufe eines Gefechts, einer Operation oder eines Einsatzes können dabei am Computer verfolgt und ausgewertet werden. (siv)