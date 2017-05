Pfullendorf Gemeinden können durch die Entwicklung von Mooren Ökopunkte sammeln

35 Gemeinden aus dem Verbandsgebiet des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben wollten Mitglied im Kompensationspool für Ausgleichsflächen (Rekro) werden.

Das Gebiet des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben in den drei Landkreisen Sigmaringen, Ravensburg und Bodenseekreis umfasst 87 Gemeinden, die alle vom Verband einen Brief bekommen haben, ob sie Interesse an einer Mitgliedschaft des regionalen Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben (Reko) haben. "35 Kommunen wollen Gesellschafter werden", informierte Reko-Geschäftsführer Wilfried Franke bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Pfullendorf, Wald, Illmensee und Herdwangen-Schönach. Gegründet wurde Reko im April 2014 von 14 Verbandsgemeinden und den Landkreisen Ravensburg und Bodenseekreis mit dem Ziel, ein Steuerungsinstrument für die gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen bei Baulandausweisungen zu haben.

Vor allem für die Bodenseeanrainerkommunen werde die Flächenbeschaffung immer schwieriger, prophezeite Franke, dass dieses Problem in zehn Jahren schier unlösbar sein könnte, besonders für den Raum Friedrichshafen, mittleres Schussental bis nach Biberach. Denn für die Region prognostiziere das Statistische Landesamt für die kommenden 15 bis 20 Jahren ein Bevölkerungswachstum von bis zu 80 000 Menschen. Man werde deshalb neue Bau- und Gewerbegebiete ausweisen müssen und allein für den geplanten sieben Kilometer langen vierspurigen Straßenausbau zwischen Ravensburg nach Friedrichshafen würde man einige Millionen Ökopunkte benötigen, wobei man jetzt schon auf Vorrat kaufe. Im Jahr 2015 kaufte Franke für die Reko 1,2 Millionen Punkte, verdoppelte 2016 diese Zahl und hat in 2017 auch schon drei Millionen Ökopunkte erworben, die er an die Kommunen weiter veräußert, mit einem Aufschlag für die GmbH.

Und die Geschäfte laufen gut, berichtete Franke von einem aktuellen Kassenstand von 500 000 Euro, wobei er alle drei Tage entsprechende Angebote von Landwirten oder Adelshäusern bekomme. Mit dem Geld kauft Franke aber keine Grundstücke, sondern schließt Verträge mit Grundstückseigentümern über die von ihnen zu leistende Flächenentwicklungen ab, durch die Ökopunkte generiert werden. Diese Nutzungsänderung wird im Grundbuch eingetragen und ist im Prinzip auf Dauer angelegt, wobei man buchhalterisch nur 30 Jahre überblicke. Mit Reko will man eine "Kannibalisierung" bei der Suche nach Ökopunkten verhindern, berichtete Franke von der Stadt Lindau, die sich ihre Punkte in Tettnang beschaffte, ohne dass die dortige Verwaltung davon erfuhr. Ein riesiges Aufwertungspotenzial sieht er bei der Entwicklung von Mooren, wobei 60 Prozent aller baden-württembergischen Moore im Kreis Ravensburg sind, und damit im Reko-Gebiet.

Auch Pfullendorf hat nach Angaben von Bürgermeister Thomas Kugler, der auch Vorsitzender des Regionalverbandes ist, Interesse an einer Reko-Mitgliedschaft. Die Kosten bezifferte er mit rund 100 000 Euro, wovon der Großteil für die geplante Kapitalstockerhöhung auf drei Millionen Euro entfiele. Auch die Gemeinderäte in Wald und Herdwangen-Schönach werden sich mit der Thematik beschäftigen, während das Gremium in Illmensee kein Interesse zeigte. Auch der Landkreis Sigmaringen ist außen vor, während aus dem Bodenseegebiet unter anderem Überlingen, Meersburg, Salem, Bermatingen und Heiligenberg ihr Interesse angemeldet, wie Franke gestern auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärte.

Reko GmbH

Im April 2014 gründeten 14 Kommunen sowie der Bodenseekreis und der Kreis Ravensburg den Regionalen Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben (Reko) als GmbH und brachten neben einer geringen Stammeinlage einen Kapitalstock von 400 000 Euro ein. Mit diesem Geld kaufte Geschäftsführer Wilfried Franke, gleichzeitig Verbandsdirektor des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben, dann Ökopunkte. Die GmbH erwirbt keine Grundstücke, sondern schließt Verträge mit den Eigentümern über die Flächen ab, die mit Maßnahmen dauerhaft ökologisch aufgewertet werden und somit Ökopunkte erbringen. Wenn Kommunen dann für Baumaßnahme keine eigenen Ausgleichsmaßnahmen erbringen können, kaufen sie die Ökopunkte zum dann gültigen Marktpreis. Für ein Gewerbegebiet mit 20 Hektar würden rund zwei Millionen Punkte gefordert. Nach Angaben des Geschäftsführers nutzen gut situierte Kommunen derzeit Ökopunkte sogar als Geldanlage.

Die Reko GmbH will ihren Kapitalstock auf drei Millionen Euro aufstocken. Und die potenziellen neuen Mitglieder müssen dieselbe Kapitalstocksumme von 400 000 Euro wie vor 2,5 Jahren die 14 Altgesellschafter aufbringen. Diese Einlage habe mittlerweile den dreifachen Rückkaufswert. Die interessierten Neugesellschafter müssen bis zum 30. Juni entscheiden, ob sie Mitglied der Reko GmbH werden wollen. "Wir werden die Tür nicht mehr so schnell öffnen", kündigte Wilfried Franke vorab an.