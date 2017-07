Pfullendorf Gaststätte "Deutschen Kaiser" schließt zum 1. Juni 2018

Das Ehepaar Sonja und Paul Woerz, das in Pfullendorf seit 1984 die Traditionsgaststätte "Deutscher Kaiser" betreibt, hat in einem Pressegespräch darüber informiert, dass das Lokal zum 1. Juni 2018 geschlossen wird.

Überraschend für die Öffentlichkeit hat das Wirteehepaar Sonja und Paul Woerz in einem Pressegespräch am Dienstagvormittag mitgeteilt, dass es den "Deutschen Kaiser" zum 1. Juni 2018 schließen wird. In dem Gespräch wurde deutlich, dass sich der 59-Jährige und seine sechs Jahre jüngere Ehefrau diesen Schritt sehr lange, genau und intensiv überlegt hat und ihnen der Entschluss nicht leicht gefallen ist. Im Jahr 1984 hatte das junge Ehepaar die Traditionsgaststätte übernommen, die einen exzellenten Ruf genießt und sich über fehlende Kundschaft nicht beklagen kann. "Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht", sagt Paul Woerz, dass er mit Ehefrau Sonja schon vor zwei, drei Jahren über einen Masterplan nachgedacht habe, insbesondere als klar war, dass die in ihren Berufen erfolgreichen Kinder nicht die Nachfolge antreten. Eine Verpachtung des seit 1919 in Familienbesitz befindlichen Gebäudes schließt das Ehepaar aus, und nur bei einem absoluten Topangebot würde man verkaufen. Bekanntlich wohnen Woerz im oberen Stock und fühlen sich in der Stadtwohnung sichtlich wohl. Vorstellbar wäre, dass die Erdgeschossräume ab 1. Juni 2018 als Büroräume oder Ladenfläche vermietet werden. Am Montagabend wurden die Mitarbeiter oder wie Paul Woerz sagt, "unsere Familie", über die Entscheidung informiert und die Beschäftigten haben nun ein Jahr Zeit, sich nach etwas Neuem umzuschauen.

"Neu wird für uns sicherlich sein, dass wir etwas mehr Zeit für Familie und Freunde haben werden", blicken Sonja und Paul Woerz mit Wehmut über den Abschied und Stolz über das Erreichte ihrem "letzten Kaiserjahr" entgegen.