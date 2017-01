Pfullendorf Gaisweiler Kreisel: Fahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein 50-Jähriger überfuhr den Kreisverkehr bei Gaisweiler und prallte in ein Regenauffangbecken.

Einen Schwerverletzten und Schaden in Höhe von 8000 Euro forderte ein Unfall am Kreisverkehr bei Gaisweiler, informiert die Polizei. Ein 50-Jähriger fuhr von Aach-Linz nach Pfullendorf, überfuhr den Kreisverkehr, kam nach rechts von der Straße ab und prallte in ein etwa 2,5 Meter tiefes Regenauffangbecken. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt.