Herdwangen-Schönach Fußballcamp "Campo Ballisimo" sorgt in Aach-Linz für Begeisterung

Drei abwechslungsreiche Tage haben die Teilnehmern des Fußballcamps "Campo Ballisimo" in der SF-Arena Aach-Linz erlebt. Hier konnten die Jugendlichen unter der Anleitung von Hans-Jürgen Brunner – Ex-Bundesligaspieler, unter anderen beim VfL Wolfsburg und dem 1. FC Nürnberg – viele neue Tricks erlernen.

Der ehemalige Fußballprofi Hans-Jürgen Brunner hat Campo Ballissimo gegründet. Das dreitägige Camp wird gemeinsam mit dem Verein – in diesem Fall der TSV Aach-Linz – organisiert. Die Betreuer des Vereins werden eingebunden und auf die Inhalte von Campo Ballissimo geschult.

In kleinen Gruppen erlebten die Kinder modernes, kindergerechtes und abwechslungsreiches Training. Nachdem die 29 Teilnehmer ihren Trikotsatz, eine Trinkflasche sowie einen Ball bekamen, wurden sie in drei Gruppen eingeteilt. Jede Trainingseinheit wurde von Trainer Brunner im Vorfeld mit den TSV-Trainern Frank Schultheiß, Thomas Restle und Patrik Brendel besprochen. So konnten die Kinder in einem Rhythmus von 30 Minuten die verschiedensten Stationen durchlaufen. Im Mittelpunkt stand dabei immer der Ball.

Einer der Höhepunkte des Camps war der Eltern-Kinder-Tag am Sonntag. Hier konnten die Eltern durch aktives Mitmachen erfahren, was ihre Kinder beim Camp gelernt haben. Schon beim gemeinsamen Aufwärmen kamen die Eltern schon mal ganz schön ins Schwitzen. Abgerundet wurde der Tag mit einem Match: Eltern gegen Kinder. Am Ende waren die Kinder die strahlenden Sieger. Danach hieß es dann leider Abschied nehmen. Alle Teilnehmer, Eltern, Betreuer und auch Hans-Jürgen Brunner waren zufrieden und versprachen, dass sie auch im nächsten Jahr wieder dabei sein wollen. Unterstützt wurde der TSV Aach-Linz durch einige Sponsoren. Die Firma Streicher sorgte dafür, dass immer frisches Obst an den Spielrändern zur Verfügung stand. Die Volksbank Pfullendorf und SF Elektro unterstützen das Camp finanziell.