Pfullendorf Frühlingslaune und Einkaufsvergnügen in Pfullendorf

Offene Geschäfte locken am Sonntag viele Besucher in die ehemalige Reichsstadt. Bei Sonnenschein sind die Plätze im Freien sehr begehrt.

Wenn die Einzelhändler und Einkaufsmärkte zum verkaufsoffenen Sonntag einladen – dann ist wirklich was los im Städtle. Gestern herrschte Frühlingslaune in der Stadt. Der Himmel schaltete pünktlich zu Beginn des verkaufsoffenen Sonntags von grau auf blau. Man konnte in der Unteren Hauptstraße unter blühenden Bäumen flanieren, die Auslagen an den Marktständen begutachten, mit Bekannten ein Schwätzchen halten und natürlich in den Geschäften einkaufen. Vor allem im Bereich des Marktplatzes staute sich bisweilen der Fußgängerverkehr, zumal hier die Marktschreier in Aktion waren. Zwischen Lübeck und Pforzheim machten die Herren auf ihrer Reise durch die Republik in Pfullendorf Station. Wurst-Achim, Aal-Ole, Käse-Klaus, Nudel-Peter und wie die Verkaufstalente alle hießen, hatten so manchen flotten Spruch auf den Lippen und die Besucher staunten nicht schlecht, wie viele Waren zum Sparpreis in die Tüten wanderten.

Eine schicke Sonnenbrille hier, ein Paar flotte Halbschuhe da, gerne noch neue Tennisbälle und auf jeden Fall eine stylische Jeans. Nicht zu vergessen etwas Blühendes für die Balkonbepflanzung und den aktuellen Oberschwaben-Krimi von Michael Boenke! „Ich suche etwas Schickes zum Anziehen für eine Hochzeit“, erklärte eine Besucherin aus Überlingen bei Moden Langer. Zwischendurch gab es eine Bratwurst oder ein leckeres Flammlachs-Brötchen auf die Hand. Die Brüder Niklas und Rapahel aus Eigeltingen hielten sich lieber an Zuckerwatte.

Das Ehepaar Bazzanella aus Bermatingen ließ sich Eierlikör-Torte und Rhabarberkuchen im Café Moccafloor schmecken. „Wir sind öfter im Café, der Kuchen und die Atmosphäre gefallen uns so. Und heute nutzen wir natürlich die Gelegenheit, noch ein bisschen durch die Geschäfte zu bummeln.“ Das Ehepaar Piller-Romer aus Bermatingen beobachtete das Treiben vom Deutschen Kaiser aus. „Die Stadt hat was“, waren sie sich einig. Auch Janine aus Stuttgart war ganz baff. „Voll schön mit den Fachwerkhäusern“, sagte die 22-Jährige. Ingrid Wynendaele aus Sigmaringen, die mit ihrem Mann und Yorkshire-Terrier Amy durch die Stadt spazierte, war ganz überrascht, wie viel in Pfullendorf los war. „Wir haben schon den Adventszauber besucht, aber beim verkaufsoffenen Sonntag sind wir zum ersten Mal!“ Rolf Wolf stellte fest: „Hier ist mehr los als beim verkaufsoffenen Sonntag in Sigmaringen.“

Je wärmer es nachmittags wurde, um so länger war die Schlange vor der Eisdiele. 20 selbstgemachte Sorten hatten Alberto Babetto und Gianfranco Carletti gestern in ihrem Sortiment, so dass die Auswahl nicht leicht fiel. „Vanille, Schokolade und Haselnuss gehören zu den gefragtesten Sorten“, sagte der aus Padua stammende Babetto und kündigte an, es werde demnächst auch ein Biereis geben. Bier aus dem Glas konnte man schon mal vorab auf dem Marktplatz trinken, wo auch ein Kinderkarussell für Vergnügen sorgte. Hier drehte der kleine Leon (3) aus Herdwangen nicht nur eine Runde.

Verkaufsoffen

Auch für diesen April gab der Gemeinderat grünes Licht und man konnte gestern von 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt und im Seepark-Center das tun, was einem sonntags normalerweise verwehrt bleibt: Shoppen gehen. Kombiniert war der Einkaufssonntag wie gewohnt mit einem Event. In der Vergangenheit waren es unter anderem Straßenmusikanten, Kunsthandwerker oder Golf GTI und Opel-Manta-Fahrer, die das Rahmenprogramm bestritten.Dieses Mal gab es ordentlich was auf die Ohren, denn die Marktschreier-Gilde sorgte für reichlich TamTam.