Pfullendorf Frühjahrsputz im Heimatmuseum Bindhaus

Vor der neuen Saison haben freiwillige Helfer das Heimatmuseum im Bindhaus in Pfullendorf beim Frühjahrsputz zum Glänzen gebracht. Mitglieder der Narrenzunft Stregstrecker halfen als Dankeschön, weil sie bei ihrer Martinisitzung in dem ehrwürdigen Gebäude tagen durften.

Pfullendorf (kf) Die schwäbischen und badischen Haushalte sind dafür bekannt, dass es in der Zeit um Ostern einen Frühjahrsputz gibt. Da wird das ganze Haus auf Vordermann gebracht. Im Bindhaus ist das nicht anders, auch wenn dort schon lange niemand mehr wohnt. Nur die Erinnerungen an alte Zeiten sind geblieben, und der Staub, der sich im ganzen Haus auf den unzähligen Exponaten niederlässt. "Abgesehen vom Holzwurm. Dem gefällt es hier auch", schmunzelt Hartmut Koblitz. Der stellvertretende Vorsitzende des Heimat- und Museumsvereins hat schon vor vielen Jahren sein Herz ans Bindhaus verloren.

Am Samstag war er mit einigen Helfern mit Putzutensilien anzutreffen, denn die Museumsputzete stand im Terminplan. Im ehemaligen Weinkeller, heute als Werkstatt mit altem Werkzeug eingerichtet, waren Mitglieder der Stegstrecker eifrig dabei, die Relikte aus alten Zeiten vom Staub zu befreien. Für Herbert Sonntag, Roland Schäfer, Johannes Pinkus und Markus Hiestand war es nichts Ungewöhnliches, einen Besen in die Hand zu nehmen. Tabea Hiestand verstärkte die Männertruppe und im Keller hörte man auch Kinderstimmen. Alexa, Maxime und Jason waren ebenfalls als Putzteufel unterwegs.

"Solche Hilfe ist für uns natürlich eine tolle Sache", freute sich Koblitz. Die Altersstruktur der Mitglieder des Museumsvereins macht es nicht einfach, wenn helfenden Hände gefragt sind, um das Heimatmuseum in neuen Glanz zu versetzen. Für die Stegstrecker war die Hilfe ein kleines Dankeschön dafür, dass die Martinisitzung im altehrwürdigen Gebäude stattfinden konnte. "Von mir aus können die am 11. November gerne wiederkommen", stellte Koblitz fest. Zum Putzen wiederkommen darf auch Maria Morgen. Die Pfullendorferin ist in keinem Verein Mitglied. Dem öffentlichen Aufruf um Unterstützung beim Frühjahrsputz kam sie aber trotzdem gern nach.

Und wie sieht es mit der Feuchtigkeit im Keller aus? "Das Problem beschäftigt uns noch immer", sagt Koblitz mit ernstem Blick auf die Fundamente. Wenn es stark regnet, setzt das Wasser dem Gebäude arg zu. Eine Dränage gibt es nicht. Die Hoffnung, dass die Stadt als Eigentümer hier etwas unternimmt, hat man noch nicht aufgegeben.

Das Bindhaus hat von Mai bis Oktober mittwochs und samstags von 14 bis 16 Uhr geöffnet sowie nach Absprache mit der Tourist-Information Pfullendorf, Telefon 07552/251131. Eintritt für Erwachsene 2 Euro, Kinder sind frei.