Pfullendorf Frohnatur aus Aach-Linz feiert ihren 90. Geburtstag

Gertrud Matt feiert in Aach-Linz ihren Ehrentag und Ortsvorsteher Emil Gabele kommt zum Gratulieren

Gutes Wetter hatte Ortsvorsteher Emil Gabele mitgebracht, als er in Aach-Linz Gertrud Matt zum 90. Geburtstag gratulierte. 1927 geboren, wuchs Gertrud Matt mit vier Brüdern und einer Schwester in Sohl auf. Mit 20 Jahren lernte sie ihren Mann Hermann kennen, der zuvor aus Krieg und Gefangenschaft zurückgekehrt war. 1951 wurde dann geheiratet und aus der Ehe wuchsen sechs Kinder – je drei Buben und drei Mädchen – auf. Mittlerweile ist sie stolz auf ihre sieben Enkel und vier Urenkel, und das nächste Urenkelkind ist schon unterwegs. Anfangs betreute sie eine kleine Landwirtschaft, musste aber auch in der Sattlerei ihres Mannes mithelfen. Dort übernahm sie unter anderem die Näharbeiten. Diese Tätigkeit übt sie seit nunmehr 30 Jahren bis heute noch im Raumausstatterbetrieb ihres Sohnes Klaus fleißig aus. Selbst Fachzeitschriften legt sie nicht auf die Seite, sondern liest diese weiterhin voller Neugierde.

Auch politisch zeigt sie sich nach wie vor sehr interessiert. Die "Tagesschau" oder den "Politischen Stammtisch" am Sonntagmorgen versäumt sie auf gar keinen Fall. Einen Teil ihrer "Freizeit" verbringt sie auch noch gerne bei der Gartenarbeit. Rüstig wie sie ist, lässt sie sich die Haushaltsarbeiten genauso wenig nehmen. Das Arbeiten und Beten hat in ihrem Leben nach wie vor einen ganz hohen Stellenwert. Das zeigt sich auch in ihrer Mittwirkung beim Kirchenchor. Zunächst sang sie beim Chor in Aftholderberg mit und seit 35 Jahren bringt sie ihre Stimme im Kirchenchor von Aach-Linz ein. Überhaupt ist Gertrud Matt keineswegs auf den Mund gefallen. Ein kecker Spruch wie zum Beispiel "wenn es halt nur ein wenig schnallt" liegt ihr immer auf der Zunge.

Diese lebensfrohe Haltung zeigt sich auch in einer ihrer Überzeugungen: "Gelassen sein, wenn einem etwas nicht gefällt, dann tu ich es einfach auf die Seite legen." Am vergangenen Samstag feierte sie dann pünktlich ihren 90-ten Geburtstag im Kreise der Familie mit fast allen Kindern, Enkeln und Urenkeln in der Gaststätte "Adler" in Aach-Linz. Und ihr Kirchenchor durfte bei der großen Feier natürlich auch nicht fehlen.